Este viernes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla confirmó que será difícil cumplir la meta de déficit fiscal para este año, por lo que en este momento el Gobierno evalúa una nueva meta; una más alta.

“El déficit estimado tiene un problema, efectivamente, este se proyectó en diciembre con un petróleo de US$ 94, hoy tenemos unos de US$ 76 y hay una desaceleración de la economía, entonces ya no podemos garantizar, que el déficit sea 3,8%. Estamos evaluando hasta donde puede subir cumpliendo la regla fiscal. El límite que nos deja la regla fiscal es 4,3%”, afirmó.

La cotización del petróleo ha experimentado un declive significativo en los mercados internacionales, pasando de estar por encima de los 124 dólares a alrededor de 73 dólares por barril de crudo Brent, referencia para Colombia. Este descenso está relacionado tanto con el equilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados como con las perspectivas actuales.

En términos de oferta, un informe reciente de Goldman Sachs sugiere que la crisis bancaria puede afectar más a la oferta que a la demanda de petróleo. Esto significa que el ajuste en los precios del petróleo se produciría más por la contención de los países productores que por una reducción significativa en el consumo mundial. Según el equipo de materias primas del banco de inversión, las tensiones bancarias, los temores de recesión y la salida de flujos de inversión son factores que han llevado a reducir las estimaciones sobre el precio del petróleo.

Goldman Sachs ahora estima que los precios del Brent alcanzarán los 94 dólares por barril en los próximos 12 meses y los 97 dólares por barril en la segunda mitad de 2024, en contraste con las previsiones anteriores de 100 dólares por barril para ambos períodos. Hace un año, el pronóstico del banco era que el petróleo superaría los 150 dólares en algún momento, pero las condiciones actuales han cambiado.