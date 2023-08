El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que toda renegociación de un tratado de libre comercio es bilateral y tiene un procedimiento. Por ello, aseguró que Colombia seguirá el debido proceso frente al TLC con EE. UU.

“Lo que se está planteando es: este tratado hay que revisarlo porque tenemos un déficit muy grande en la canasta comercial con Estados Unidos. Antes del Tratado de Libre Comercio pesaban más nuestras exportaciones y teníamos un balance favorable. Hoy tenemos un balance completamente desfavorable”, anotó el alto funcionario.

Solo en 2022, según el Dane, las exportaciones a EE. UU. valieron US$ 14.757 millones, mientras que las importaciones desde allá fueron por US$ 18.839 millones, indicando quela balanza comercial fue desfavorable para Colombia. Aunque el país norteamericano es el principal socio comercial. Además, desde que entró en vigencia el TLC, el país norteamericano les compró a los productores nacionales US$ 147.951 millones.

Al respecto, Juan José Perfetti, experto en agro e investigador asociado a Fedesarrollo, indicó que lo primero que se debe tener en consideración aquí es por qué Colombia no ha sido capaz de exportar más a EE. UU. “Nos han dado todas las oportunidades para exportar más que productos del agro e igual nos pasa con Europa”.

Además, el especialista expuso que un TLC no se plantea pensando en un solo sector de la economía ni en un solo producto, en referencia a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionaba como Colombia paso de productor a importador neto de maíz. Fue en ese momento en el que señaló que se renegociaría el tratado con EE. UU.

“Hoy importamos casi todo el maíz de EE. UU. y de Canadá. Si yo quisiera reemplazar ese maíz —por maíz colombiano— tendría 1.200.000 puestos de trabajo más ¿por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohibe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU. que firmaron hace unos años y que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación”, dijo el presidente.

Renegociar #TLC con #EstadosUnidos no es un asunto unilateral: Hay mecanismos de revisión para abordar diferencias. Son 11 años de logros para exportaciones no mineras y proveeduría competitiva. Una renegociación requiere de voluntad de Gobierno y Congreso de EE.UU. @AmChamCol⬇️ pic.twitter.com/6B4XaxnmHv — Ma Claudia Lacouture (@mclacouture) August 17, 2023

Y agregó: “Nosotros queremos salir de la extracción (petrolera y minera) porque por ahí lo que tendremos es cada vez más desigualdad y por tanto cada vez más violencia. Tenemos que volver al mundo de la producción. Y el trabajo y la producción es urbano y es rural”.

Se sabe que la renegociación del TLC con EE. UU. era una promesa de campaña. Sin embargo, el gobierno todavía no ha compartido cuáles son los puntos que quiere discutir.

En línea con ello, expertos en derecho internacional afirmaron que el TLC es un tratado complejo y extenso que necesita una revisión minuciosa y que debería incluir a diversos sectores de la sociedad.

María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham (Cámara de Comercio Colombo-Americana), señaló que “una renegociación del TLC requiere de la voluntad de los dos Gobiernos y en el caso de Estados Unidos, también se necesita aprobación de su Congreso. Teniendo en cuenta las elecciones que se avecinan en EE. UU. y sus temas de política interna, no se ve que exista un interés de renegociar con Colombia”.