Tras su intervención en el congreso anual de la Andi en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo referencia a la agenda que tiene trazada su cartera con la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo presidente se le paró en la raya a Petro, responsable de la administración del Fondo Nacional del Café.

El funcionario destacó que ayer se celebró una reunión amplia del Comité Nacional de Cafeteros en la que se acordó examinar, entre otros aspectos, “la pérdida de confianza del mercado de futuros, la situación grave en que se encuentran todas las cooperativas cafeteras, la situación grave en que se encuentran los campesinos cafeteros que están en proceso de que les embarguen sus tierras, la situación grave en que se encuentra el tema de que la mitad de los cafeteros no tienen tituladas sus tierras, es decir no hay claridad son los predios”.

Igualmente, mencionó que también se revisará la razón por la cual todavía el pasivo de la Flota Mercante Grancolombiana pesa tanto en el uso del Fondo del Café y que no existe ningún mecanismo para que los cafeteros y las familias cafeteras tengan un recurso para la tercera edad.

“Los cafeteros están financiando el pasivo pensional de la Flota Mercante Grancolombiana y no tienen un ahorro para tercera edad, esa es entre otras la agenda con los caficultores y esa agenda significa en qué se están usando los recursos del Fondo Nacional del Café y si están bien usados o no”, enfatizó.

Las declaraciones de Bonilla se suman a los reparos que desde el Huila hizo ayer el presidente Gustavo Petro frente al manejo de la Federación Nacional de Cafeteros, desde donde dijo que los salarios del gremio son como los de Ecopetrol, y que la entidad tiene 25 vicepresidentes a los que les pagan 120 millones de pesos mensuales.

“Si ustedes cogen y se burlan. No se burlan, no; se indignan, del salario de los congresistas, aquí sí que deberían, porque los congresistas palidecen al lado de un vicepresidente de Ecopetrol. Obviamente ahí no llega el hijo del obrero. Pero, en la Federación de Cafeteros, en la época de la riqueza, pues tienen los mismos salarios. Un cafetero hoy, promedio, campesino, se gana al año 12 millones de pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo puede haber un presidente representante del gremio cafetero, cuando el promedio de ingreso de un cafetero es 12 millones año, 20 millones año, y él se gana 200 (millones)?”, expresó Petro.

En contraste, en un comunicado, el presidente del Comité Directivo de la Federación, Eugenio Vélez, resaltó el ambiente de cordialidad, unidad y trabajo en equipo, con que celebró la reunión de ayer, del Comité Nacional de Cafeteros, en el cual participaron los ministros de Hacienda, Comercio y Agricultura, así como el director del Departamento Nacional de Planeación, además de los 15 representantes del Comité Directivo de la Federación de Cafeteros y el gerente, Germán Alberto Bahamón.

#Comunicado l Gobierno y caficultores unen esfuerzos en el Comité Nacional de Cafeteros. pic.twitter.com/pRREvcDbxg — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 16, 2023

“En el marco de esta sesión la Federación presentó las cifras del Fondo Nacional del Café, el estado actual de la caficultura y la comercialización del café, entre otros aspectos. Igualmente se tocaron asuntos cruciales del sector tales como fertilización y renovación de cafetales, la preocupación del sector por los precios bajos, cooperativas de caficultores, contratos de futuros, y el Pacto Verde Europeo, entre otros. El Gobierno y la Federación de Cafeteros trabajarán en mesas técnicas buscando resultados en el corto plazo, de cara a atender la actual coyuntura, para mejorar la productividad del sector y el bienestar de las familias caficultoras”, se lee en el texto.