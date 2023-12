En un foro de vital importancia para el sector de la construcción, liderado por la Cámara Colombiana de la Construcción, capítulo Quindío, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, junto con destacados representantes del gremio, abordaron los desafíos que enfrenta la industria y propusieron soluciones para salir de la crisis que la aqueja.

El exministro de vivienda, conocedor de la situación que vive el gremio no solo en el país sino en el Quindío, destacó la necesidad de una estrategia integral liderada por los nuevos mandatarios regionales que deberán asumir funciones a partir del 1 de enero de 2024.

Alertó sobre la grave crisis que afecta a la región, con una disminución significativa en lanzamientos de proyectos, ventas e iniciaciones, lo que amenaza la estabilidad laboral. “Hoy tenemos un Gobierno nacional que no se está dando cuenta que estamos en una crisis muy profunda, que no solamente está afectando a los más ricos, sino a las personas más vulnerables, que llevan mucho tiempo buscando y teniendo un ahorro para comprar una vivienda y que hoy por el represamiento de los subsidios no la han podido tener”, destacó Henao Cardona.

Dijo que los indicadores del Quindío hablan por sí solos. Los lanzamientos de nuevos proyectos se han caído un 54 %, las ventas han tenido una variación en caída de casi 36 % y las iniciaciones casi un 44 %. “Eso significa que vamos a tener menos mano de obra, unos indicadores, posiblemente, que aumenten la violencia porque muchas de estas personas están perdiendo sus empleos y lo más grave es que personas de estratos bajos y medios que tenían el sueño de tener una vivienda formal, a través de los subsidios del programa de Mi Casa Ya, hoy no lo están logrando”, manifestó el exministro.

Mi Casa Ya en los territorios

Entre las propuestas que presentó el exministro de Vivienda para reactivar el sector de la construcción, dijo que se deben seguir buscando puentes con el Gobierno nacional para que las herramientas de los subsidios lleguen cuanto antes. “Hay que hacer una simplificación de trámites enorme en los municipios para que proyectos puedan iniciar y se disminuyan costos para que se genere oferta. Hay que hacer una bolsa común entre alcaldes y gobernadores para crear como unos Mi Casa Ya locales que reactiven el sector de la construcción en los territorios”.

Henao Cardona insistió en que los mandatarios electos tienen que trabajar con el sector privado representado en Camacol. “Hoy se deben generar incentivos para que el sector privado invierta porque la inversión en el país ha caído un 20 % y uno de los sectores que más ha caído es el sector de la vivienda y la construcción de vías, entonces estos nuevos mandatarios si quieren tener unos buenos indicadores de empleo, de disminución de pobreza y de generación de riqueza les toca trabajar con el sector privado”.

El exministro de vivienda advirtió que, de seguir la situación del país como va, será un impacto muy grave para la economía. “Estábamos esperando un crecimiento económico del 1.7 % y ya se anunció que vamos a tener un crecimiento del 1 %, estamos en los crecimientos más graves sin contar pandemia desde los años 90. Entonces yo creo que el gobierno tiene que dejar tanto tema ideológico y ponerse en los zapatos de la gente porque los ciudadanos están pasando un mal momento”.

Por su parte Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, aportó una perspectiva regional del sector. Destacó la importancia de atraer inversores y compradores, anticipando una disminución en tasas de interés. Señaló oportunidades para colombianos en el exterior y extranjeros, así como la necesidad de acompañar a los nuevos gobernantes con metas agresivas de vivienda y programas de cofinanciación.

“Esperamos que la inflación caiga en los próximos meses y el Banco de la República reduzca las tasas de interés, lo que podría beneficiar a los compradores de vivienda y a los inversionistas. Comprar viviendas sobre planos ahora podría ser una buena opción, ya que el precio se congela y se accede a plazos para pagar la cuota inicial, mientras que la tasa de interés disminuye en el futuro”, expresó el gerente de Camacol Antioquia.

El líder gremial argumentó que lo que se pronostica es un aumento constante en los costos de arrendamiento, mientras se espera una disminución en las tasas de interés. Dijo que, ante esta situación, aquellos que actualmente están arrendando deberían considerar la compra de una vivienda como una inversión rentable. En el mercado actual, la demanda de propiedades para alquilar supera con creces la oferta disponible, lo que convierte a la compra de vivienda en una opción atractiva.

“Los nuevos gobernantes que asumen sus cargos en las gobernaciones y alcaldías deben presentar sus planes de desarrollo para marzo y obtener su aprobación en mayo. Es importante apoyarlos para establecer metas ambiciosas y significativas en términos de vivienda. Se requiere la implementación de programas de cofinanciación a nivel local y regional, en complemento al subsidio nacional, que actualmente es limitado debido a cambios en las reglas del programa Mi Casa Ya. Es necesario diseñar programas de subsidios regionales en colaboración con los municipios y las cajas de compensación para compensar esta situación. Estamos trabajando juntos para identificar estas oportunidades y promover el crecimiento del sector”, concluyó Loaiza Posada.

Camilo Londoño, gerente de crédito constructor del Fondo Nacional del Ahorro, compartió detalles sobre una línea de crédito de un billón de pesos para impulsar proyectos VIP y VIS. Subrayó la disponibilidad de tasas competitivas y la importancia de esta iniciativa para reactivar la economía. Hizo un llamado a las constructoras del Quindío para aprovechar esta oportunidad y contribuir a la recuperación del sector ya que el departamento es uno de los territorios donde las constructoras han accedido poco a esta línea de crédito.

