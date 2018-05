Estos tres factores que utiliza Holmes para conocer si un negocio tendrá éxito o fracasará, se reduce a tres palabras que empiezan con la letra ‘T’:

Talento

En este ‘ítem’ el empresario señala que es indispensable que los emprendedores sean capaces de crear sin importar la fase en la que tengan el proyecto. Considera también, que es necesario que estas personas dediquen la totalidad de su tiempo en seguir creando.

“Los grandes emprendedores buscan la manera de resolver las dificultades en vez de pagarle a otra persona”, dijo Holmes en unas declaraciones que recoge la BBC.

Tecnología

La tecnología es uno de los frentes en los que más negocios de emprendimiento se hacen, en ese sentido sugiere que si hay dos socios uno se dedique exclusivamente al tema de tecnología y el otro a todo lo demás.

El artículo continúa abajo

Según recoge el mismo medio, Holmes dijo: “Las tuercas y los pernos del código y la ingeniería en sí son tan importantes como la ‘idea de negocio’, si no más”. Además, señaló que la tecnología no es una idea que surge de la nada ni a último momento y que necesita mucha dedicación.

Tracción

Este apartado hace énfasis en la importancia de tener clientes o usuarios reales que vayan a pagar por utilizar el servicio. Tener un público hace que los inversores se interesen ya que es determinante que la plata vaya hacia algo que demuestre resultados.

Para que un negocio crezca hay que, a través de alguna plataforma, ‘viralizar’ el producto. En ese sentido, hay que hacer hincapié en estrategias de publicidad o mercadeo. Cada nuevo cliente suma y hace la diferencia.

Sobre esto Holmes dijo: “Parte de la tracción es tener un plan viable para hacer correr la voz entre los clientes”, como recordó el mismo medio.

Had a great time on @Adobe Summit Think Tank, talking about @hootsuite and how to connect with your customers through social media. #AdobeSummit #OwlsEyeView

Watch the full video here: https://t.co/6rvDHu0cAg pic.twitter.com/l1eaS5nRxV

— Ryan Holmes (@invoker) March 27, 2018