Una vez la obtienen, los estafadores solicitan las claves de las tarjetas de crédito a los usuarios o la fecha de vencimiento de las mismas, con el fin de apoderarse de ellas y realizar compras electrónicas.

Para que la gente no caiga en estos engaños, un tuitero publicó el método que están usando los delincuentes para persuadir a las víctimas.

Me tenían seco con la llamadera del fraude aquel de la franquicia “Visa, Mastercard, American Express” para sacarle los datos a uno. Estaba aburrido y decidí seguirles la cuerda un rato y esto pasó: ABRO HILO 👇 (estos fueron los numeros desde donde llamaron): pic.twitter.com/kTLV36fHBD — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

“Los que llaman dicen que hacen parte de una empresa supuestamente llamada Latin American Card Service”.

Lo primero que hacen es preguntarle a uno “¿qué tarjeta tiene y qué categoria?” y de acuerdo a eso le informan el “beneficio”. En mi caso me inventé que tenia la de la franquicia que tiene en su logo el centurión romano en categoria Gold. ¿Qué color es la tarjeta, preguntaban” 🙄 pic.twitter.com/ZX8XkMWu8c — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

“Después de consultar en su sistema, me informan que tengo derecho a un viaje para cuatro personas en un hotel Decameron en Colombia o Suramérica”.

Ahi no para la cosa, le preguntan a uno “cuál es su destino soñado” y que si uno ha ido a algun @DecameronHotels. Y le dan la lista de los nombres de los hoteles que tiene en Cartagena, Santa Marta, etc. “¡Es solo elegir el que quiera!”. Ahi todavía no preguntan # de tarjeta. pic.twitter.com/GnUSAF1JiW — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

“Dicen que toda esa maravilla solo costará módicas cuotas de 20.000 pesos durante 36 meses”.

Me responden “no, solo tenemos su nombre, numero telefónico y número de cédula” pero por eso necesitamos su dirección. Ahi les pregunté, “¿y si solo tienen esos datos de mi cómo están seguros que si tengo la tarjeta que les dije tengo?”. Ahi la que llamó se mareó. pic.twitter.com/0Y8yX19q1r — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

“Como la vieja empezó a sentir desconfianza de mi parte, ofreció entregarme datos de la compañía para que estuviera más seguro de la legalidad del asunto”.

Como la que me llamó inicialmente (incluso en un momento se cayó la llamada) se puso nerviosa con mis preguntas, insistió en pasarme a su “supervisora” quien me dio los mismos datos pero me aclaró que la dirección era en Cali (ojo @villamizar) y que abriera ahi mismo su pagina. pic.twitter.com/2gqUchBNRl — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

De acuerdo con el tuitero, la empresa de la cual lo llamaron tiene una página web donde ofrecen viajes turísticos a destinos nacionales e internacionales.

Por supuesto no abrí ninguno de los enlaces de las páginas de ellos por el peligro que tuvieran software que infectara mis dispositivos para robar datos, pero la “supervisora” fue muy insistente en que entrará incluso desde mi mismo teléfono para ver que era “legal” o pagar ahi. pic.twitter.com/IOttAXRsOB — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

Después de asegurarse que la víctima no tiene ninguna duda, los delincuentes proceden a sacar los datos de las tarjetas de crédito.

Lo primero que pidieron fue la fecha de expiración de la supuesta tarjeta. Ahi dije un mes y un año random y no pusieron problema. Lo siguiente era el numero de la tarjeta y aunque dijeron no tenian más datos mios que nombre, cédula y teléfono, dijo la que “empieza por 37”. 😅 pic.twitter.com/2WMF0QeHGF — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

Los que hacen la estafa buscan corroborar la información para verificarla y así comenzar a realizar compras en línea o apoderarse de las tarjetas y extorsionar a las víctimas.

En ese punto es claro que los que hacen la estafa están metiendo el dato de la fecha de expiración y del numero de la supuesta tarjeta en algún lado que les permite ver si los datos son validos porque de inmediato me pidió rectificar los numeros porque “el sistema” no lo valida. pic.twitter.com/ovNmWf14Aq — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

Incluso la muy viva trató de meterme un gol en su desesperación por tratar de concretar el tumbe: me pidió que le diera los cuatro dígitos que están encima de los ultimos cuatro de la tarjeta: si no lo saben, en Amex esos cuatro son el mismo código de seguridad de atras. pic.twitter.com/eJWytmyV7C — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

Los bancos no realizan verificación de datos mediante llamadas telefónicas a su celular. Las llamadas las utilizan para vender servicios o para hacer validaciones siempre y cuando el usuario haya aceptado esta vía de contacto.

Si nunca ha aceptado esta vía de comunicación, dude de la procedencia de la llamada y no ofrezca ningún dato personal.

No es la primera vez que me hacen este tipo de llamadas. Creo que a muchos aquí se las han hecho. A pesar que nunca he caido en ellas, nadie está exento de un fraude. Vale la pena compartir para que no sigan cayendo y las autoridades actuen: @JoseCarlosTecno @Solano @Bancolombia pic.twitter.com/m99vmkrUke — Juan Camilo (@JuanCamilo) January 12, 2019

Ante la denuncia del tuitero, la cuenta oficial de Bancolombia publicó el siguiente video explicando todo lo que deben hacer los usuarios cuando reciben este tipo de llamadas sospechosas.