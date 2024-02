Hay muchas personas que están acostumbradas a salir de la casa sin llevar su billetera ni sus papeles, ya que creen que con el celular y un par de billetes basta y sobra para subsistir en el día.

Sin embargo, lo que las personas no saben es que esto podría traer problemas o inconvenientes importantes, como por ejemplo que en caso de un accidente o algo por el estilo, no haya cómo identificarlo.

Además, muchas veces la Policía hace puntos de control para los transeúntes para verificar el estado judicial, antecedentes, datos y más, por lo que es importante llevar el documento de identidad, así sea el virtual que está entregando la Registraduría Nacional.

¿Hay multa por no tener el documento de identidad?

En el Código Nacional de la Policía no está establecida ninguna sanción por no llevar el documento de identidad, ya que existe la posibilidad de presentar otro, como la licencia de conducción o alguno que tenga el número de la cédula, pero también que un conocido o un familiar se lo acerque al sitio donde está el punto de control.

Lo que sí es sancionable por la Policía es que el ciudadano se niegue a presentar el documento, dar el nombre o al menos el número de la cédula, ya que eso es un hecho que “afecta la relación entre las personas y las autoridades”.

Tal como está explicado en el artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, el “impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía” es un hecho que sí será sancionable con una multa de 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo cual en 2024 corresponde a 1’386.600 pesos.

De esta manera, tenga en cuenta que el no llevar el documento no le va a generar ningún tipo de sanción, pero el resistirse a mostrarlo sí, así que lo mejor es que coopere con las autoridades para que no tenga inconvenientes.

