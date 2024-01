Durante los últimos días se ha revivido la polémica del uso obligatorio del chaleco reflectivo en el Valle de Aburrá, luego de que desde la Alcaldía de Cali tomara la decisión de aplicar con rigurosidad una norma del Código Nacional de Tránsito que está vigente desde noviembre del 2002. Así las cosas, ¿en Medellín es obligatorio su uso?

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó que “recuerda que el Código de Tránsito obliga a usar chalecos reflectivos entre las 6 p. m. y las 6 a. m., por la poca visibilidad en este horario”.

Al ser esta una norma nacional, los agentes de tránsito sancionan a los conductores que no porten este chaleco en los horarios establecidos con una multa de 15 salarios mínimos diarios, equivalentes en la actualidad a $ 650.000.

Las sanciones solo se hacen mediante los operativos de los agentes de tránsito, ya que las cámaras de fotodetección no están programadas para impartir multas por esta infracción.

Esta prenda debe ser usada tanto por el conductor como por el pasajero de las motocicletas, además de quienes se transportan en bicicletas por los corredores viales y ciclorrutas.

Así las cosas, en Medellín se harán operativos para sancionar a los conductores que no respeten las infracciones de tránsito, incluyendo el no utilizar este chaleco reflectivo, aunque no se hará un control en específico para verificar si los motociclistas están usando esta prenda, según informaron desde este despacho.

🚨Recuerda que el Código de Tránsito, actualizado en el 2002, artículos 94 y 96, de la ley 769, obliga a conductores y acompañantes de motocicletas y bicicletas a usar chalecos reflectivos entre las 6 p. m. y las 6 a. m., por la poca visibilidad en este horario. pic.twitter.com/nYKBtetjxT — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) January 22, 2024

Desde comienzo de este año, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín han realizado, como mínimo, tres operativos en todos los corredores de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad vial en la ciudad para todos los actores viales.

“El objetivo no solo es controlar y sancionar, sino concientizar a las personas. En lo corrido del año, llevamos más de 1.667 lesionados, 23 muertos, 11 de ellos motociclistas”, manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González.

¿Cuáles son las especificaciones del chaleco?

El Código Nacional de Tránsito, si bien hace la exigencia de esta prenda, no entrega mayores especificaciones sobre qué características debe tener la misma, excepto por algunos puntos.

Por un lado, es obligatorio que tenga dos líneas reflectivas tanto por delante como por detrás, las cuales deben medir, como mínimo, cinco centímetros de ancho y deben ir de lado a lado de esta prenda. Además, deben ser dos, dejando un espacio en el centro para ubicar la placa del vehículo.

El color base de esta prenda no está establecido, por lo que puede ser fluorescente o de tonalidades oscuras, ya que la clave de lo reflectivo de este chaleco son las líneas reflectivas. Pueden ser chalecos o chaquetas.

Así las cosas, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín hacen el llamado a los motociclistas a usar esta prenda y el casco como medida de protección, así como mantener el vehículo con buenas condiciones mecánicas y que tengan la iluminación para que esta sea usada en las noches.

