Por: CENET

McDonald’s está a punto de descubrir si su nuevo menú de $5 será suficiente para atraer de nuevo a millones de clientes descontentos con los altos precios de la comida rápida. “Escuchamos a nuestros fans alto y claro: están buscando mejores ofertas de nuestra parte, y este verano eso es exactamente lo que obtendrán”, dijo Joe Erlinger, presidente de McDonald’s USA, en un comunicado.

Según reveló Yahho!, a partir del 25 de junio, los locales de McDonald’s en Estados Unidos ofrecerán un menú de US$5 que incluye una hamburguesa con queso McDouble o un sándwich McChicken, patatas fritas pequeñas, cuatro nuggets de pollo y un refresco pequeño. La compañía busca demostrar que sigue siendo una opción viable para los consumidores de bajos ingresos.

“Nunca ha sido más importante que hoy”, dijo McDonald’s en un comunicado a CNBC. La empresa destaca la importancia de ofrecer un buen menú y comunicarlo a través de publicidad nacional, una estrategia que ha sido clave desde sus inicios.

McDonald’s espera que esta oferta, disponible por tiempo limitado, ayude a aumentar las ventas, atraer a clientes que han reducido sus gastos debido a la inflación y competir con otras cadenas de comida rápida. La compañía también intenta mitigar las quejas en redes sociales sobre combos que alcanzan hasta $25 en algunas ubicaciones. Erlinger calificó estas denuncias como “informes mal fundamentados” y afirmó que los precios no han aumentado mucho más allá de las tasas inflacionarias.

Además del nuevo menú de $5, McDonald’s ha recuperado el “Free Fries Friday”, exclusivo de su aplicación, que permite a los clientes obtener una porción mediana de papas fritas gratis con cualquier compra mínima de $1 hasta finales de 2024.

“La oferta de valor siempre ha sido parte de nuestro ADN. Estamos enfocados en mantener ese legado y ofrecer opciones deliciosas y asequibles para nuestros clientes”, agregó la compañía.

Desde que se anunció el nuevo menú económico de McDonald’s, la competencia ha reaccionado rápidamente. Burger King relanzó su comida ‘Your Way Meal’ de $5, adelantándose a McDonald’s por unas semanas. Wendy’s también comenzó a ofrecer un combo de desayuno por $3 que incluye papas sazonadas y un muffin inglés con tocino, huevo y queso, o salchicha, huevo y queso. Otras cadenas como Jack in the Box y Subway también han lanzado ofertas económicas, e incluso Starbucks ha introducido un menú de “Maridajes” comenzando en $5.

Con los precios de los alimentos y el costo de vida en aumento, los consumidores se han vuelto más selectivos con sus gastos. McDonald’s no cumplió con las estimaciones de ganancias por primera vez en dos años en su último trimestre, reconociendo que los consumidores son “más exigentes con cada dólar que gastan”. A medida que la inflación persiste, las empresas que sirven a personas de bajos ingresos enfrentan un desafío particular para atraer y retener clientes.

