Ya inició la pasión del hockey sobre hielo en países como Canadá y Estados Unidos, donde los fanáticos preparan millonarias apuestas para apoyar al mejor equipo. De hecho, a esta campaña se ha montado la famosa cadena de restaurantes McDonald’s, que sorprendió a sus clientes con una propuesta bastante particular, según informó Portafolio.

A través de redes sociales, la reconocida franquicia de comidas rápidas le propuso al famoso jugador Connor McDavid cambiar el nombre de uno de sus restaurantes en Edmonton, capital de la provincia de Alberta, en Canadá, pero todo con una condición.

El deportista deberá ganar la Copa Stanley con el club de hockey Edmonton Oilers, donde juega como mediocentro: “Vale Connor McDavid, ¿qué te parece esto? Si traes la copa de vuelta a Canadá, convertiremos un McDonald’s de Edmonton en un McDavid’s. ¿Trato hecho?”, dice la publicación de McDonald’s.

McDonald’s will rename a location to “McDavid’s” if the Oilers win the Stanley Cup 🍟 pic.twitter.com/U09CHlIh7h

— YEGWAVE (@yegwave) June 11, 2024