Powerball es una de las loterías más importantes de Estados Unidos, pues junto a MegaMillions distribuyen grandes cantidades de dinero durante todo el año a los jugadores que le acierten a los números de las balotas.

Sin embargo, pese a que hay muchos ganadores de pequeños o medianos premios, las posibilidades de llevarse el acumulado total son de una en 290 millones, según un estudio de la misma lotería, por lo que realmente es muy difícil ser multimillonario por este medio.

No obstante, es posible y de hecho la última persona que se llevó el ‘jackpot’ fue en marzo, hace relativamente poco tiempo. Las posibilidades pueden ser mayores conforme se conozcan los números que más y menos salen, con eso no se deja todo a la suerte sino ya se hace el juego con un estudio previo.

Según publicó la cadena Telemundo, los números que más han salido en esta importante lotería son: 24 (44 veces), 18 (42 veces), 4 (36 veces), 21 (34 veces), 10 (33 veces) y el 6 (33 veces).

Por otro lado, los que menos han salido, según el medio, son: el 23, 12, 15, 7, 16 y 20.

Al no haber ganador desde hace cuatro meses, el premio acumulado es de 725 millones de dólares. Es decir, si el ganador es colombiano y quiere recibir su premio en un solo pago, se podría llevar 3 billones de pesos.

