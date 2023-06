El próximo martes 20 de junio vence el plazo de renovación de licencias para conductores de vehículos en todo el país. Pese a que con gran anticipación se anunció sobre la obligación del trámite para todas las personas que poseen o conducen carros, motos, vehículos de carga y demás automotores, muchas personas dejaron el trámite para el último momento, lo que colapsó las escuelas de conducción y la Secretaría de Movilidad.

Renovar licencia de conducción se complica, a días de vencerse el plazo

Las oficinas de las academias de conducción y de la Secretaría de Movilidad no dan abasto por estos días con la cantidad de solicitudes de conductores que buscan a última hora lograr la renovación de sus licencias. Q’Hubo visitó algunas de las academias de la ciudad, donde los encargados revelaron que se están atendiendo desde 70 hasta 100 solicitudes diarias y fue necesario agendar citas para evitar las aglomeraciones.

Lo primero que deben hacer los conductores es solicitar unos exámenes médicos, para luego acudir a la Secretaría de Movilidad Municipal para agendar la cita del trámite de renovación. El problema es que la saturación del sistema ha sido tan grande, que muchos conductores probablemente no alcanzarán a realizar la renovación a tiempo.

Desde tempranas horas, se observan grandes filas tanto para la realización de los exámenes, como para la diligencia en la oficina de movilidad. Cientos de personas se aglutinan, conscientes de que deberán armarse de paciencia, pues podrán requerir de todo el día para llevar a cabo el trámite. Sin embargo, ni siquiera eso les garantizará lograr su objetivo, pues actualmente las citas en la dependencia se están agendando para agosto.

Aunque hace más de una década, una ley expedida por el Gobierno Nacional promovió la no expiración de las licencias de conducción, a partir de 2012, la norma perdió vigencia, debido a la cantidad de personas que tras sufrir accidentes, enfermedades, o el simple paso de los años, perdían facultades para conducir.

Por regulación del Decreto 012 que buscó eliminar la tramitología, se decretó también que los denominados ‘pases’ de conducción deben renovarse cada década para conductores menores de 60 años; cada cinco años para conductores de entre 60 y 80 años de edad; y cada año, para conductores que excedan esa edad.

Pese a conocer la norma con antelación, muchas personas eligieron dejar para último momento la realización del trámite, por lo que el sistema colapsó.

Q’Hubo dialogó con Jorge Mosquera, instructor de una academia y encargado de realizar la pedagogía a infractores de las normas de tránsito. El ciudadano expresó que no cree que la mayoría de los conductores logre actualizar su licencia antes del 20 de junio. “Luego del 21, quien no haya renovado su licencia, no puede conducir, hasta tanto no realice el trámite. Si conduce con el documento vencido, recibirá un comparendo y el vehículo será inmovilizado”, dijo Mosquera.

El instructor agregó que se creó un problema adicional en municipios, pues dada la alta demanda de citas en Ibagué, algunas personas decidieron llevar a cabo el trámite en municipios como Alvarado, Mariquita, Armero-Guayabal y Purificación, generando colapso también en esas poblaciones.

“Ahora allá también hay agendamiento. Pero eso fue responsabilidad de las personas que no hicieron el trámite con anticipación”, explicó.

Plan de contingencia

Óscar Berbeo, secretario de Movilidad de Ibagué, respondió hace unos días frente a las críticas de muchas personas que aseguran que los trámites de renovación de licencia en esa dependencia son demorados y engorrosos. El funcionario explicó que se implementaron varios planes de contingencia y que cuando llegó a esa cartera había citas con un tiempo de espera de hasta 120 días.

Además, acotó que la fuga de trámites a otras ciudades ha presentado una mejora. Asimismo, agregó que se han estado tramitando hasta 10 mil licencias por mes.