Las empresas en Colombia, y en el mundo, establecen horarios laborales para sus trabajadores con el objetivo de tener una productividad diaria y alcanzar las metas.

En Colombia puede que los empleados lleguen tarde al trabajo por las mañanas dado que el tráfico en las mañanas es caótico, principalmente en Bogotá, donde particulares y usuarios de Transmilenio deben salir con una hora de anticipación de su hogar.

Sin embargo, si ya se vuelve habitual que llegue tarde a su puesto de trabajo con más de 10 minutos de retraso, sus jefes no serán muy comprensivos ante excusas como el tráfico o el clima que genera aún más trancones.

Por ello algunos colombianos empiezan a dudar de si los pueden despedir tras ciertas ausencias o acumulación de llegadas tardes.

Lo cierto es que las empresas de Colombia solo pueden despedir a empleados bajo una causal justa por la cual el trabajador no puede reclamar o demandar ya que está debidamente argumentada su expulsión.

¿Es una causal justa de despido llegar tarde al trabajo?

No, en las leyes no está estipulado que lo puedan despedir por este motivo en particular, sin embargo, cada empresa establece sus normas y horarios por lo que debe arreglarse el problema lo más pronto posible.

Es decir, su empresa está habilitada a aplicar algún tipo de sanción disciplinaria si es una conducta repetitiva.

Además, el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) dice que una causa justa para ser despedido es “no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer la causa de la suspensión del contrato”.

