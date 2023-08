El fundador de Amazon y la tercera persona más rica del mundo adquirió por 68 millones de dólares una propiedad en la exclusiva isla de Indian Creek, conocida como el ‘Búnker de los billonarios’ y ubicada en Miami Beach.

(Vea también: Revelan cuál fue el primer (e inesperado) trabajo que tuvo Jeff Bezos; sorprendió a muchos)

Con dicha compra, el estadounidense incrementó su patrimonio inmobiliario en Florida, según informó Bloomberg.

La mansión es de tres habitaciones y cuenta con un terreno de 1,1 hectáreas. Esta fue construida en 1965 frente al mar y anteriormente perteneció a MTM Star International, una empresa vinculada a Panamá.

Los registros públicos muestran que la venta tuvo lugar en junio pasado y, pese a que no se conoció la identidad del comprador final, la revista global de negocios Fortune reveló que Bezos, de 59 años, es su propietario.

La última vez que se había vendido esa propiedad fue en 1982 y en esa ocasión pagaron una cifra de 1,4 millones de dólares.

Acá, fotos de la mansión adquirida por Jeff Bezos:

Jeff Bezos just bought a massive $68 million waterfront mansion on Florida's Indian Creek Island.

The estate covers almost 9,300 square feet and is located on a secluded man-made island near Miami.

Jeff, Amazon's founder and one of the world's third-richest people, has been… pic.twitter.com/HsXFdGW3qd

— LifeandFortune (@LifeandFortune) August 11, 2023