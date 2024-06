Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La esperada secuela de Disney Pixar, “Intensamente 2”, ha superado los 900 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, según informó Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia.

Con un fin de semana exitoso a la vista, se espera que la película entre al exclusivo club de las producciones que han recaudado más de 1.000 millones de dólares.

(Lea también: Cuánto vale combo de ‘Intensamente 2’, con vaso coleccionable, y dónde conseguirlo)

En esta entrega, Riley, ahora en la adolescencia, enfrenta cambios significativos en su mente. Aparecen nuevas emociones, incluida la ansiedad.

Durante la película, ansiedad intenta tomar el control, pero al final, todas las emociones se unen para moldear una nueva identidad en Riley, combinando aspectos positivos y negativos. La película explora la adaptabilidad y la madurez emocional

En Colombia, Cine Colombia proyecta que “Intensamente 2” generará una impresionante taquilla de $80.000 millones y atraerá a 7.000.000 de espectadores. Esto la posicionaría como la película más taquillera y la que más espectadores ha tenido en la historia del cine colombiano.

Hasta la fecha, el récord de taquilla en el país lo ostenta ‘Avatar: The Way of Water’ con $70.658 millones, mientras que ‘Avengers: Endgame’ lidera en asistencia con 5.917.000 espectadores.

Sin embargo, con las cifras actuales, ‘Intensamente 2’ promete superar ambos récords de forma contundente.

El impacto en taquilla ha sido notable desde su estreno, superando los 3.000.000 de espectadores en menos de 10 días. Durante su primer fin de semana, la película alcanzó 1.000.00 de espectadores en solo tres días, marcando el segundo mejor fin de semana de apertura en la historia del cine colombiano, solo detrás de ‘Avengers: Endgame’, detalló Cine Colombia.

(Vea también: Estas son las grandes ciudades en el mundo que tienen la gente más millonaria)

Además, el 40% de la asistencia se ha concentrado en los Multiplex de Cine Colombia, con apenas el 20% de los cines del país, lo que refleja la fuerte presencia de la cadena en el mercado.

Con estos números, ‘Intensamente 2’ se ha convertido no solo en la película más taquillera del año, sino en un fenómeno cultural que está marcando récords históricos en Colombia.

La película de Disney (Pixar)

“INSIDE OUT 2” pasó hoy de los $900 millones de dólares en Box Office (Taquilla) a nivel mundial. Todo indica que después de este fin de semana entrará al exclusivo grupo de películas que superan los $1,000 millones de dólares en taquilla. pic.twitter.com/QMqU3Zz55C — Munir Falah (@MunirFalah) June 29, 2024

Además, Munir señaló que la temporada de cine de verano ha comenzado con gran fuerza, y ‘Intensamente 2’ lidera la taquilla no solo en el ámbito animado, sino en general, confirmando el éxito continuo de Disney Pixar en el mercado global y local.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.