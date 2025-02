Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Estos impuestos, según Villaveces, son una respuesta para financiar programas prioritarios en un escenario de alta tensión social y económica.

Cuáles son los servicios que subirán de precio por medida del Gobierno

Impuesto a los juegos de suerte y azar ‘online’: Este tributo apunta a las plataformas digitales de apuestas y juegos en línea, con una proyección de recaudo de $ 519 mil millones.

Impuesto de timbre: Este impuesto aplicará a diversos trámites y documentos oficiales, de 1 %, con una meta de ingresos estimada en $ 330 mil millones.

Impuesto a la exportación de carbón y petróleo: Esta medida impactará a las empresas que comercializan estos recursos en mercados internacionales, con un recaudo proyectado de $ 214 mil millones. Es decir, habría una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de petróleo crudo y carbón del 1 %.

(Vea también: Las pensiones en Colombia que serán libres de impuestos; miles gozarán de toda la mesada)

En total, las tres medidas sumarán $ 1,63 billones al fisco, recursos que, según el Gobierno, serán destinados a atender las urgencias derivadas de la crisis social y de seguridad que afecta a varias regiones del país.

La viceministra Villaveces destacó que estas decisiones son extraordinarias y se justifican bajo el marco jurídico de la conmoción interior, lo que permite al Ejecutivo adoptar medidas excepcionales para garantizar el orden público y el funcionamiento del Estado.

“Es una medida necesaria para responder a las necesidades del momento. Buscamos recaudar recursos de manera equitativa, gravando sectores que tienen la capacidad económica para aportar más”, explicó Villaveces.

Sin embargo, las nuevas medidas no han estado exentas de críticas. Desde el sector empresarial, especialmente en los gremios del carbón y el petróleo, han señalado que el impuesto a las exportaciones podría desincentivar la inversión extranjera y afectar la competitividad del país en los mercados internacionales.

Lee También

Por su parte, Germán Machado, analista y docente de Economía, precisó que el Gobierno Petro opta por un impuesto temporal que establezca el IVA para las apuestas en línea, incluso modifique la regla fiscal. “Esto último, además, le permitiría tener un margen adicional de gasto, déficit y deuda, que podría utilizar para hacer frente a la emergencia”.

Eso significa que, en la práctica, podría imponer una reforma tributaria, siempre que la destinación del recaudo de los impuestos vaya dirigida a financiar la solución al problema que originó la declaratoria de emergencia. Por lo tanto, según Machado, necesariamente todo el recaudo de estos impuestos debería destinarse a resolver la situación económica y social del Catatumbo.

Además, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas le recomendó al presidente Petro que no intente revivir la reforma tributaria que el Congreso ya rechazó, aprovechándose de la delicada situación del Catatumbo. “Si va a utilizar los estados de excepción, concéntrese en resolver la crisis humanitaria, empodere y apoye a la fuerza pública para retomar el control del territorio”.

En su mensaje, hizo un llamado al Gobierno para no utilizar la crisis del Catatumbo como pretexto para resolver problemas fiscales. “Si se requieren ingresos adicionales, que sea exclusivamente para atender la situación en el Catatumbo, no para las necesidades fiscales del Gobierno”, enfatizó.

Según el decreto de 19 páginas, firmado por todo el gabinete, la conmoción interior tendrá una duración de 90 días y se aplicará en 16 municipios de Norte de Santander, incluidos los 11 que conforman la región del Catatumbo, afectados por los enfrentamientos entre el Eln y una disidencia de las Farc.

También cubrirá a Cúcuta, la capital del departamento, y a dos municipios del Cesar, que están recibiendo población desplazada.

El Gobierno argumenta que en la región del Catatumbo se vive una “perturbación extraordinaria del orden público”, originada por enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos masivos, vulneración de derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al medio ambiente.

A pesar de que la declaratoria de emergencia económica es la que permite establecer nuevos tributos, el artículo 38 de la Ley 137 de 1994 indica que en el estado de conmoción interior se podrán “imponer contribuciones fiscales o parafiscales” para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, “percibir contribuciones o impuestos” que no figuren en el presupuesto de rentas y “hacer erogaciones” con cargo al Tesoro que no se hallen incluidas en el de gastos.

Sin embargo, el abogado Juan José Castro, socio director de Castro Muñoz & Abogados, alertó que en el estado de conmoción interior no se pueden crear impuestos. “Después no lloren cuando la Corte los tumbe”.

Asimismo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sostuvo que, con la cascada de impuestos por la declaratoria de conmoción interior, el Gobierno “pretende meter la ley de financiamiento por la puerta de atrás”.

Para él, no queda claro la dimensión de la necesidad económica, por eso, “luce sospechoso que terminen metiéndole las mismas fuentes de la ley de financiamiento”. Además, Restrepo afirmó que no queda claro que se hayan tomado las medidas al anuncio previo desde noviembre de 2024 por la Defensoría del Pueblo.

“En beneficio de los desplazados más rápido se podrían lograr inversiones desde el actual presupuesto, tal como se hizo en Providencia en el pasado (el monto necesitado es casi el mismo)”, detalló.

Agregó: “Es posible definir impuestos, pero únicamente para atender el problema específico que origine la conmoción interior en el territorio afectado”, señala el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA.

Por su parte, el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, expresa dudas sobre la constitucionalidad de utilizar un estado de conmoción interior como vía para imponer nuevos tributos o contribuciones.

Lee También

“La redacción es ambigua, ya que se refiere a ‘percibir’ impuestos. No obstante, no creo que tenga un buen futuro en la Corte. Tal vez lo que están considerando es imponer una ‘contribución nacional’ a cargo de todos los contribuyentes para financiar un gran programa de desarrollo en el Catatumbo. Esto no sería un impuesto, sino algo similar a un empréstito forzoso remunerado, que recaería sobre los ciudadanos. Este modelo se intentó en tiempos del gobierno de Gaviria”, expresó.

Además, la ley detalla que se podría afectar hasta un 10% de los ingresos generados por regalías en los departamentos productores de recursos naturales no renovables.

“Los recursos afectados deberán destinarse a inversiones en seguridad dentro de la misma entidad territorial”, se puede leer en la norma. También se menciona que, durante la declaratoria del estado de conmoción interior, el Presupuesto podría modificarse, pero se deberá rendir cuentas ante el Congreso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.