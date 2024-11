Por: El Colombiano

El sueño de estudiar un posgrado en el exterior empezó a convertirse en un camino espinoso para un grupo de jóvenes que creyeron segura una beca con el Icetex.

Se trata de 122 colombianos que resultaron preseleccionados en el programa Jóvenes Talento del Icetex y que ahora afirman estar en el limbo y con la posibilidad de quedar con una deuda millonaria a cuestas.

Muchos de ellos ya están en el exterior a la espera de un desembolso que podría no llegar porque –afirman– el Icetex devolvió el proceso de evaluación. “Eres parte de los preseleccionados del programa Jóvenes Talentos 2024 (..) Estamos seguros de que llevarás en alto la bandera del talento colombiano al exterior”, se lee en un correo que envió el Icetex el pasado 2 de septiembre a los estudiantes que mejor desempeño tuvieron durante el proceso.

La promesa del Programa es entregar un crédito condonable de hasta 25.000 dólares a jóvenes estudiantes de las disciplinas de las artes o de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas que fueran admitidos por una universidad del exterior para iniciar estudios en el primer o segundo semestre de 2024.

“Desde el Icetex aprobaron mi deudor solidario y en los correos daban a entender que podía iniciar con los trámites de visado ante la embajada española. Luego perdimos la comunicación”, le relató a este diario Jennifer*, una joven antioqueña que está realizando un master en Madrid.

Mientras la institución guardaba aparente silencio, los jóvenes preseleccionados recibían notificaciones, como cascada, de que el proceso había sido entutelado por quienes se quedaron afuera.

“Las demandas que pusieron tenían que ver con la demora en la entrega de los resultados. Icetex había acordado entregar el listado de preseleccionados el 15 de agosto y, sin previo aviso, movió la fecha para el 2 de septiembre. Eso generó que muchos perdieran el cupo en su universidad ante la imposibilidad de poder viajar”, añadió Jennifer.

El drama de los estudiantes

Jennifer no podía esperar las respuestas del Icetex. Sus clases iniciaron el 9 de septiembre y tuvo que viajar –sin visa y sin recursos– porque quedarse en Colombia implicaba perder el cupo en su universidad.

“Antes de viajar acudí a un banco en búsqueda de un crédito que me permitiera tener recursos para poder sostenerme en Madrid y me lo negaron. De último minuto acudí a un prestamista que me dio un crédito por diez millones de pesos”, contó la estudiante.

La joven aterrizó en España el 29 de septiembre. Las clases ya habían iniciado y, como pudo, se instaló en una habitación pequeña por la que paga una renta de 480 euros cada mes ($2.322.000 al cambio).

La plata también le tiene que alcanzar para el transporte, la comida y los materiales de estudio. “Para no perder la plaza, también tuve que empezar a pagar la matrícula en la universidad. Son cerca de 25 millones de pesos, pero solo puedo dar adelantos de un millón cada mes, es para lo que me alcanza. La plata ya se me va a acabar y hasta ahora tengo miedo de hacer cualquier movimiento por temor a lo que pueda pasar con Icetex”, relató la joven.

Jennifer viajó esperanzada en que –aunque existieran retrasos– el Icetex se pondría al día con el crédito condonable y ella podría recuperar la inversión. Sin embargo, el 24 de octubre el Icetex envió un comunicado a los 579 jóvenes que se habían postulado a la convocatoria de Jóvenes Talento.

“El Icetex, encontró necesario llevar a cabo una revisión de todas las postulaciones recibidas en el marco de la convocatoria Jóvenes Talentos 2024 disciplinas Artes y Stem, para garantizar escenarios de igualdad y debido proceso a todos los postulados, en relación con el ejercicio de calificación cuantitativa”, señaló el Icetex en esa comunicación.

La nueva calificación anunciada por el Icetex implica –advierten los jóvenes preseleccionados– que quienes ya viajaron e hicieron inversión en tiquetes, alojamiento y hasta en adelantos de matrículas queden por fuera del Programa para darle ingreso a otros que, en la primera calificación, obtuvieron puntajes más bajos.

“Sabemos que nuestra preselección fue producto de un proceso riguroso y, con esa misma confianza, hemos continuado adelante con nuestros proyectos educativos, seguros de contar con el respaldo de esta institución. Por ello, instamos a que se proteja la posición de los 122 estudiantes preseleccionados, evitando su exclusión en esta nueva fase de evaluación”, señalaron los estudiantes afectados en un comunicado del 28 de octubre.

¿Qué responde Icetex?

Este sábado 2 de noviembre la entidad respondió a los estudiantes y advirtió que ninguno de los créditos condonables ha sido legalizado y que, por tanto, la entidad “no está llamada a responder por las acciones adelantadas ante instituciones educativas extranjeras”.

Desde el Icetex afirmaron que el listado definitivo de los estudiantes seleccionados, suplentes y descartado será publicado antes de las 11:59 de la noche de este 5 de noviembre.

Los desembolsos empezarán a realizarse entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de este año. “Mentalmente no estamos bien porque tenemos la incertidumbre de qué pasará con la beca, si aun seguiremos seleccionados, si tendremos desembolso. No tenemos cabeza para estudiar. Somos al menos 29 jóvenes que ya iniciamos estudios en el exterior”, puntualizó Jennifer.

El Colombiano se comunicó con Icetex para ampliar su versión sobre este proceso y desde allí afirmaron que entregarán respuesta oficial durante la jornada de este 5 de noviembre.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

