Varios problemas de movilidad ocasionaron los taxistas en la madrugada del jueves 9 de noviembre en el norte de Bogotá, donde al menos 100 conductores se congregaron entre las calles 85 y 63 sobre la carrera Séptima y armaron un escándalo con sus pitos, pólvora y gritos, sin dejar dormir a los residentes de este sector de Bogotá, según informó Blu Radio.

De igual manera, los taxistas anunciaron que harán otro paro para el miércoles 22 de noviembre, con el único objetivo de hacerse sentir para rechazar las medidas que ha tomado la Alcaldía de Bogotá supuestamente contra ellos, ya que dicen que las fotomultas, la inseguridad y los abusos de los agentes de tránsito son los principales problemas.

Al respecto, Hugo Ospina, uno de los líderes gremiales de los conductores, habló en la emisora y se fue contra el Gobierno de Gustavo Petro por las promesas que, según ellos, el presidente les ha incumplido, como por ejemplo el precio de la gasolina, que los ha afectado severamente.

“Están abusando del gremio de taxistas, 4 años que nos inmovilizan vehículos por infracciones que no existen. No más engaños con la gasolina, nos prometieron combustibles baratos y no nos cumplen. La ilegalidad tiene quebrado al gremio de taxistas, lo único que celebramos es que Bogotá por fin es la número uno, pero en materia de inmovilidad”.

Gasolina hoy: precios en noviembre en Bogotá y otras ciudades

Y es que precisamente en el arranque de este mes se conoció otra subida en el precio de la gasolina del país. El Gobierno anunció que ya se estableció el aumento de 600 pesos y el valor promedio del galón de corriente quedó en promedio en 14.564 pesos, según lo anunciado por el Ministerio de Minas y Energía junto con el de Hacienda.

Así quedó el precio del combustible en las principales ciudades de Colombia:

Villavicencio: 15.073 pesos. Cali: 14.997 pesos. Bogotá: 14.973 pesos. Medellín: 14.906 pesos. Manizales: 14.957 pesos. Pereira: 14.941 pesos. Ibagué: 14.908 pesos. Montería: 14.853 pesos. Bucaramanga: 14.734 pesos. Barranquilla: 14.644 pesos. Cartagena: 14.603 pesos. Cúcuta: 13.025 pesos. Pasto: 12.716 pesos.

