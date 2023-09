La masiva convocatoria de los medellinenses para despedir al maestro Fernando Botero en el Museo de Antioquia no solo mostró la gratitud del pueblo antioqueño y el impacto que tuvo el artista en toda la ciudadanía, sin importar su origen, sino que tuvo también su efecto en el comercio.

AsoBotero, la organización de comerciantes que trabaja en la Plaza Botero, señala que las ventas en los últimos días se incrementaron en un 70 %, pues miles de personas quieren llevarse a casa un recuerdo asociado a Botero durante la conmemoración de su vida y obra.

“La gente ha tenido mucha nostalgia y quieren llevarse un recuerdo de las réplicas y esculturas que venden los artesanos y de llevarse una foto con las esculturas, además se ha incrementado mucho el turismo”, señaló Alberto Ávila, presidente de la Asociación.

AsoBotero la conforman más de 180 personas, venteros que ofrecen a los turistas productos como fotografías con las obras del maestro, sombreros, artesanías y otro tipo de elementos relacionados con Medellín y con el legado del artista.

“El maestro Fernando para mí fue un gran personaje, significa mucho. Es muy importante para la cultura como promovió el comercio a través de las imágenes, las esculturas, sus historias, todo lo que hizo. Fue un hombre que… mejor dicho, un mundo. Es inolvidable. Los que hemos trabajado en esta plaza hemos visto cómo se ha movido. Yo tengo mucho que agradecerle al maestro Fernando Botero, porque yo no tenía trabajo y cuando empecé a trabajar en esta plaza ya no me quise ir más”, dice Ramón, uno de los fotógrafos que mantiene viva la tradición de la fotografía análoga en la Plaza Botero, recuerdo que por estos días se cotiza al alza entre los turistas.

Precisamente sobre los homenajes que recibió al maestro Botero, su nieto, Felipe Botero Quintana, se mostró agradecido a nombre de toda la familia y manifestó que se cumplió tal cual lo hubiera deseado al artista: rodeado del pueblo en su ciudad natal. “Medellín siempre será el origen de nuestra familia, nuestra raíz. Somos nosotros los que debemos agradecer por estos homenajes tan lindos que se han hecho en estos últimos días.”, dijo el nieto del maestro.

Botero Quintero recordó que este jueves 29 de septiembre “el féretro abandonará el Museo de Antioquia y habrá una misa para despedirlo. En Bogotá será cremado y las cenizas volverán a Pietra Santa”. Eso sí, el nieto del maestro confesó su abuelo “hubiera querido en muchos sentidos que lo enterraran acá, pero el gran amor de su vida, Sophia Vari, murió y fue enterrada en Pietra Santa, por eso sus cenizas volverán a Italia”.

Este martes se conoció otra buena noticia como parte de los homenajes al maestro. Proantioquia y la Promotora Cultural anunciaron —en nombre de sus empresas afiliadas, organizaciones sociales, cajas de compensación y universidades—, la donación de recursos para hacer realidad un anhelo del Museo de Antioquia: “Contar con el Centro de Documentación Botero que recogerá y custodiará la memoria histórica del maestro”, manifestó María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia.

