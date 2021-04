La historia, contada originalmente en 2019 en El Tiempo, fue publicada de nuevo por ese diario, donde su protagonista relató que cuando el programa en el que participó (2014) salió al aire en 2015, él ya había perdido los $20 millones (menos impuestos) que ganó en el concurso.

“Recibía llamadas de personas felicitándome, proponiéndome negocios, reprochándome el no haber respondido la pregunta de los 50 millones o pidiéndome préstamos. Yo solo pensaba en lo que diría la gente si supiera que ya no tenía ni un peso”, dijo en el periódico el concursante, cuyo nombre no fue revelado por solicitud de él mismo.