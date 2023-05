Con relación al planteamiento hecho por el presidente Gustavo Petro en su alocución sobre la posibilidad de aumentar aranceles a productos importados, compartimos el mensaje de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, a través de un hilo en twitter señaló que esto limitaría el acceso de productos importados necesarios para la industria y para los colombianos.

“Los aranceles son impuestos que se cobran a productos que vienen del exterior, que no se producen en Colombia o cuya fabricación local es insuficiente y son necesarios para la industria y/o mejorar la vida de los colombianos”, señaló.

Así las cosas, afirmó que si se aumentan los aranceles para ciertos productos del exterior, aumentarán los precios a colombianos y, por otro lado, los países de origen tienen la posibilidad de tomar medidas proporcionales en aras de equilibrar la cancha y a su vez imponer aranceles a los productos colombianos que se exporten a esos mercados.

“Por otro lado, Colombia tiene alrededor de 15 acuerdos de libre comercio en donde uno de los beneficios, de parte y parte, es que los bienes y servicios tengan arancel cero. Aumentar los aranceles en ciertos casos sería violatorio de dichos acuerdos”, agregó.

“Si el objetivo es proteger la industria nacional y el empleo, el camino es fortalecer la competitividad y productividad de la #industria nacional ¿cómo? Facilitando acceso a insumos que no se producen en el país – no aumentando su valor con más aranceles. Fortalecer la competitividad de la industria nacional pasa por ofrecer condiciones favorables para la viabilidad empresarial, como por ejemplo no incrementando costos laborales a las empresas, facilitando encadenamientos locales y tercerización con empleo formal“, añadió.