Después de estar varios años en el portafolio de negocios del grupo francés Casino a través de GPA -su filial en Brasil-, se anunció este lunes que el colombiano Grupo Éxito cambiará de dueño en los próximos meses.

De acuerdo con información relevante comunicada al mercado desde París, Brasil y Colombia, el Grupo Casino anunció que llegó a un preacuerdo con uno de los grupos del sector retail más importantes de Centroamérica para la venta de su participación en la cadena de tiendas más importe de Colombia.

Se trata del Grupo Calleja, cadena líder de supermercados en El Salvador y que opera bajo la marca denominada Super Selectos. A la fecha, el Grupo Calleja opera 110 almacenes y tiene una participación de mercado de cerca del 60 %, siendo Super Selectos una de las compañías más grandes de El Salvador con alrededor de 12.000 colaboradores en su operación.

Ese grupo centroamericano tiene 70 años de historia y también maneja inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores.

Casino y GPA se van del Éxito

En una comunicación firmada desde París, el Grupo Casino anunció que su Junta Directiva aprobó el viernes 13 de octubre de 2023 un preacuerdo con el Grupo Calleja por la venta de la totalidad de su participación accionaria en Almacenes Éxito la cual corresponde al 34,05 % del total del capital con derecho a voto de Grupo Éxito.

La compra de esas acciones se dará mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que será lanzada por el comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100 % de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs).

Esa operación, dijo la empresa francesa, está condicionada a la adquisición de al menos el 51 % de las acciones con derecho a voto de Éxito.

De su parte, el Grupo Pão de Açucar (GPA), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13,31 % de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, también ha suscrito el preacuerdo para vender el total de su participación accionaria en la OPA.

Casino, GPA y Calleja acordaron que el precio ofrecido en la OPA será de US$ 1.175 millones por el 100 % del capital con derecho a voto, equivalente a US$ 0,9053 por acción. Con ese precio, el Grupo Casino recibirá US$ 400 millones (correspondientes a 380 millones de euros a la fecha) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156 millones por su participación.

El precio de la oferta será pagado por el comprador en efectivo, dijeron las partes en el comunicado.

Dentro del contenido del preacuerdo se advirtió que “el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Así mismo, se aclara que el lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la Superintendencia colombiana y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Casino, GPA y Calleja prevén que la OPA se ejecute hacia finales del año 2023.

Gilinski quiso quedarse con el Éxito

En junio del presente año, el banquero y empresario Jaime Gilinski vio una oportunidad para comprar las acciones del Grupo Éxito sabiendo las necesidades de liquidez de su dueño el Grupo Casino y que ha venido vendiendo partes de sus negocios en diferentes regiones del mundo, así como renegociando la deuda con sus acreedores.

Gilinski lanzó una primera oferta agresiva para comprar en efectivo el 96,52 % de la participación total del GPA en el Grupo Éxito por US$ 836 millones el 28 de junio de 2023. Esa oferta fue rechazada por la Junta Directiva de GPA.

Dos semanas después, Gilinski elevó su oferta en un 30 % y le propuso al GPA venderle su participación en el Éxito por US$1.115 millones.

Jaime Gilinski envió una carta al GPA ofreciendo US$ 586,5 millones en efectivo por una participación del 51% en el minorista colombiano. Ello representa una prima por acción de más del 30 % de la oferta original que se hizo en junio por el 96,5 % de Éxito y fue rechazada por el directorio de GPA.

Tras la segunda negativa, Gilinski no insistió y Casino siguió buscando un comprador para sus acciones en el Éxito con el fin de tener recursos frescos y mejorar sus balances.

Las acciones de Éxito en Nueva York y Colombia

Desde el pasado 23 de agosto, las acciones del Grupo Éxito (representadas en ADR) salieron a negociación en la bolsa de Nueva York con el objetivo de buscar mejorar su liquidez y liberar el valor para los accionistas.

A pesar de ello, los ADR en la Bolsa de Nueva York han caído desde niveles de US$5,77 hasta US$5,02 al cierre del pasado 13 de octubre.

Hoy, en la cotización del premercado estadounidense, los ADR del Grupo Éxito en Nueva York suben 31 % para cotizarse en US$6,6.

El pasado viernes, las acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) cerraron a un precio de $ 2.700 por lo cual mañana martes cuando abra el mercado (este lunes es feriado en Colombia) se podría dar un repunte en su cotización.

¿Qué dicen los analistas sobre la venta del Éxito?

Valora Analitik consultó a Joan Ramírez, analista de bolsa y quien forma parte de Otro Podcast Bursátil sobre la venta de las acciones de Éxito por parte de Casino y GPA.

El experto dijo que “desde que Éxito empezó a cotizar en el mercado estadounidense se empezaron a presentar volúmenes inusuales que denotaban que algo venía pasando con el comportamiento de la acción”, pues se estaban negociando alrededor de 9 millones de ADRs en un día.

Agregó que junto a su equipo de análisis se dedujo que “con esos flujos la acción entraría al iColcap, por lo cual se pensó que la acción tendría un alza significativa”.

Esto sumado a que estaba cotizando con un buen descuento con respecto a la oferta pública de acciones presentada por el Grupo Gilinski y que fue rechazada, dijo Ramírez.

Por otra parte, dijo que el Grupo Éxito estaba en medio de la presión por la alta deuda del Grupo Casino que obligó a esa cadena francesa a ceder el control de sus negocios al multimillonario checo Daniel Kretinsky y otros inversionistas.

Además, dijo el analista, ya el Grupo Casino había anunciado la venta de sus operaciones en Latinoamérica, por lo cual la noticia de hoy viene en línea con eso.

¿Gilinski contraataca?

Finalmente, Joan Ramírez advirtió que “el Grupo Calleja podría tener obstáculos en el camino debido a que podría venir una contraoferta de algún otro grupo empresarial y no descartaría que el mismo Gilinski haga alguna jugada para poder quedarse con Éxito”.

Al comparar ambas ofertas, con la oferta de Gilinski el GPA y Casino recibirían US$0,89 por acción frente a US$0,9053 por acción de la oferta del Grupo Calleja.

Pero, un factor relevante para tener en cuenta es que con la oferta de Gilinski, Casino recibiría alrededor del 40% de la negociación de forma indirecta, en tanto en el preacuerdo con Calleja a Casino le corresponde un 72 % directamente y un 12 % aproximadamente de forma indirecta.

