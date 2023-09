El Grupo Éxito se alista para abrir nuevas tiendas en Colombia, en medio de un plan de millonarias inversiones para este año y el 2024.

Así lo confirmó el presidente de la compañía, Carlos Mario Giraldo, tras el evento de toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), realizado este 20 de septiembre.

“Este año vamos a invertir unos US$ 125 millones, de los cuales US$ 100 millones serán en Colombia, US$ 20 millones en Uruguay y US$ 5 millones en Argentina”, dijo el empresario.