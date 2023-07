Daniel Kretinsky presentó su oferta con el apoyo del inversor francés Marc Ladreit de Lacharrière y del fondo británico Attestor para adquirir al Grupo Casino, dueño de los almacenes Éxito. Es importante destacar que los Gilinski volvieron a presentar una oferta para apoderarse de esta cadena de supermercados en Colombia.

Tras la luz verde recibida el lunes por la noche, el consorcio tiene todavía que convencer de la conveniencia de su oferta a los acreedores de Casino, entre ellos grandes bancos europeos y franceses, así como fondos de inversión y actores institucionales.

Casino, con unos 200.000 empleados en todo el mundo, está pendiente de renegociar su elevada deuda, que alcanzó 6.400 millones de euros (6.975 millones de dólares) a finales de 2022, y encontrar dinero fresco para garantizar su viabilidad.

