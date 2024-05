En 2023, Frisby ajustó tres años seguidos como la cadena más vendedora del país en su segmento. Su presidente y cofundadora, Liliana Restrepo, habló con el diario La República y destacó que el año pasado la cadena vendió un total de $919.000 millones, cumpliendo así las metas previamente trazadas.

En el primer trimestre de 2024, tal como lo indicó, ya se siente el ciclo de desaceleración económica, aunque indicó que confía en que superarán el volumen de producto que venden en la actualidad, el cual asciende a 905.000 pollos, aproximadamente dos por minuto.

Podría interesarle: El éxito de Frisby, el restaurante que más plata movió en 2022

Las estrategias para cuidar la marca y potenciar el capital humano que hace posible la operación, fueron parte de los temas más sobresalientes.

If you go to Frisby 🇨🇴, do better and ask for fried chicken, please.

Frisby > KFC pic.twitter.com/1B52mEKmWF

— BowTiedColombia 🇨🇴🌞 (@BowTiedColombia) May 20, 2024