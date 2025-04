En el plan de motivar a sus empleados para que se consigan mejor los objetivos de las compañías, las empresas ofrecen algunos beneficios como pagar una salud mejor, ofrecer días de teletrabajo e incluso algunos bonos extras al pago con los que las personas pueden pagar transporte, Internet, plan del celular, mercado e incluso hasta suscripción en el gimnasio.

(Ver también: Trabajadores perderán un día de descanso para siempre desde 2026: es por una buena razón)

Es más, estos bonos se suelen dar con la compañía PeoplePass, la cual tiene algunas tarjetas Visa que se pueden usar en los principales sitios comerciales del país, gasolinerías y demás, dependiendo para qué están destinadas.

De hecho, esta compañía, al no ser un banco, dio a conocer las tarifas que se manejan durante 2025 para aquellos que quieran hacer movimientos, transferencias, retiros y más.

Cuáles son las tarifas de las tarjetas PeoplePass

Tal como se puede ver en su página web, por cada movimiento que se desee hacer se hace un cobro extra, que va desde los 2.200 y hasta los 15.000 pesos. De hecho, los costos para este año son:

Envíos adicionales (urbanos y rurales): 13.000 pesos.

Reexpedición de tarjeta al tarjetahabiente: 15.000 pesos.

Cambio de PIN (clave) en cajero Servibanca: 2.200 pesos.

Retiro de efectivo en cajeros automáticos nacionales: 3.950 pesos.

Retiro de efectivo en cajeros automáticos internacionales: 7.650 pesos.

Consulta de saldo en cajeros automáticos nacionales: 3.950 pesos.

Transacción no exitosa (fondos insuficientes – error de PIN): 3.950 pesos.

Cobro por inactividad (desde el octavo mes): 6.000 pesos.

Recarga de tarjetas Peoplepass desde PSE: 2 % del valor de recarga.

Lee También

Dónde se aceptan las tarjetas de PeoplePass

Cabe recordar que las tarjetas de esta compañía están respaldadas por Visa y por eso se reciben en todos los establecimientos comerciales que cuenten con datáfono. Sin embargo, también debe tener en cuenta que cada tarjeta está hecha para cosas en particular. Por ejemplo, si es para mercado no le va a pasar en una gasolinería ni al contrario, por poner un ejemplo, así que debe conocer bien cuál es la razón de su tarjeta para no pasar dolores de cabeza.

Qué clase de tarjetas hay con PeoplePass

Hay tres clases de tarjetas que los trabajadores les pueden dar a sus empleados, como lo son:

Bienestar: es de uso libre en cualquier establecimiento del país, por lo que la puede usar en compras en Internet, mercado, gasolina, citas médicas y más.

Market: esta le servirá únicamente en supermercados, tiendas y más en las que adquiera cosas de comida y bebida.

Combustible: como su nombre lo indica, solo funcionará para usar en gasolinerías del país para que pueda tanquear su vehículo sin ningún problema.

(Ver también: ¿En el trabajo pueden usar un lector de huella digital para controlar los horarios?)

Por qué son buenos los bonos para los trabajadores

Pese a que no es obligatorio, los bonos sirven como una motivación muy grande para que los trabajadores den todo de sí para cumplir los objetivos, sean responsables y busquen soluciones en pro de la empresa. Además, otros beneficios son:

Motivación y productividad: un bono actúa como un incentivo. Cuando los trabajadores saben que sus esfuerzos pueden ser recompensados, tienden a trabajar con más compromiso y eficiencia. Reconocimiento del esfuerzo: los bonos son una forma concreta de decir y reconocer que se está haciendo un buen trabajo. Eso fortalece la moral del equipo y el sentido de pertenencia. Retención del talento: ofrecer bonos puede ayudar a reducir la rotación de personal. Si un trabajador siente que su desempeño es reconocido y premiado, es menos probable que busque otras oportunidades. Cumplimiento de metas: si los bonos están ligados a objetivos específicos, ayudan a alinear a los trabajadores con las metas estratégicas de la empresa. Es decir, todos reman en la misma dirección. Clima laboral más positivo: sentirse valorado y recompensado mejora el ambiente de trabajo. Esto se traduce en menos conflictos, más colaboración y una cultura organizacional más saludable. Flexibilidad para la empresa: a diferencia de un aumento salarial, un bono no compromete a la empresa a un gasto fijo permanente. Esto permite reconocer el esfuerzo sin afectar demasiado la estructura financiera.

* Pulzo.com se escribe con Z