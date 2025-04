Con el objetivo de brindar información clara y oportuna a sus clientes, el banco señala que los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril se atenderá en el horario habitual.

No habrá atención al público el jueves 17 ni el viernes 18 de abril. El sábado 19 se mantendrá el horario habitual únicamente en las sedes que normalmente operan ese día.

Algunas oficinas tendrán horarios especiales debido a las festividades locales. En Popayán y la Universidad del Cauca, el martes 15 y miércoles 16 de abril la atención será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

En Pamplona (Norte de Santander), el miércoles 16 se atenderá también de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. En Yolombó (Antioquia), el miércoles 16 la atención será de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., mientras que el sábado 19 no habrá servicio.

Adicionalmente, el banco recuerda que sus canales digitales y transaccionales estarán operando con normalidad para facilitar las gestiones de sus clientes de manera rápida y segura.

Por qué hay que saber horarios de bancos en Semana Santa

Conocer los horarios de atención de los bancos en Colombia durante la Semana Santa es fundamental por diversas razones prácticas y logísticas que impactan tanto a personas naturales como a empresas.

En primer lugar, esta es una de las temporadas con mayor movimiento a nivel nacional debido a las celebraciones religiosas, los desplazamientos por vacaciones y el cierre temporal de muchas actividades comerciales. En este contexto, la planificación adecuada de transacciones bancarias se vuelve crucial para evitar contratiempos que puedan afectar el cumplimiento de compromisos financieros, como el pago de nóminas, servicios, impuestos, compras o abonos a créditos. Si una persona no conoce con anticipación los días en los que su banco no estará operando, puede enfrentar retrasos que, en algunos casos, generan intereses o sanciones por pagos fuera de plazo.

Además, muchas zonas del país presentan particularidades culturales durante esta semana, lo que lleva a que ciertas oficinas bancarias tengan horarios especiales o incluso cierren completamente durante algunos días, como ocurre en ciudades con alta afluencia de turistas o con celebraciones religiosas tradicionales.

Esto hace aún más importante estar informado de los horarios específicos por región. Por ejemplo, municipios como Popayán o Pamplona, conocidos por sus procesiones, suelen ajustar sus horarios bancarios para facilitar la logística local y permitir la participación de la comunidad en los eventos.

En un entorno donde las transacciones financieras son parte del día a día, también es importante destacar que no todos los procesos pueden realizarse a través de canales digitales. Aunque los bancos colombianos, como el Banco Popular, disponen de cajeros automáticos, portales web y aplicaciones móviles, ciertos trámites aún requieren atención presencial, especialmente los que implican asesoría personalizada, retiro de grandes sumas o firma de documentos. Por ello, saber con anticipación cuándo estará disponible la atención en oficinas físicas permite organizarse mejor y evita pérdidas de tiempo.

Cómo empresas programan pagos en Semana Santa

Por último, desde el punto de vista empresarial, muchas compañías deben programar con tiempo sus operaciones contables y pagos institucionales para no verse afectadas por los cierres bancarios. La Semana Santa, al coincidir con cierre de quincena en algunas ocasiones, puede representar un reto si no se consideran los días sin servicio.

Por todo lo anterior, estar al tanto de los horarios bancarios durante estas fechas no solo facilita la vida cotidiana, sino que también garantiza la continuidad de actividades financieras esenciales tanto para individuos como para organizaciones.

