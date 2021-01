green

El 2021 es un año que implica varios retos desde todo punto de vista. Por supuesto, la prioridad es la salud, pero la economía es otro campo al que se le debe poner mucha atención. Además de las decisiones en términos de políticas públicas o los empleos que estén ofertados en el mercado (como los del Grupo Argos), el orden en las finanzas personales es fundamental para poder sobrevivir en esta época.

En entrevista con Pulzo, Juan Pablo Zuluaga, fundador de ‘Mis propias finanzas’, analizó las condiciones a nivel general, destacando varios puntos esenciales para entender los conflictos que se presentan: “No todas las personas fueron afectadas, incluso hay un pequeño grupo que ha salido fortalecido. Los que más sufrieron son los que dependían de una única fuente de ingreso, principalmente el salario”.

“Cerca de 5 millones de personas perdieron su empleo, y esta era su única fuente de ingresos”, señaló Zuluaga.

Adicionalmente, el experto afirmó que muchos problemas económicos pueden ser evitados con la educación financiera, “algo que no enseñan en ninguna parte”. Por ello, estas son algunas recomendaciones en relación a ahorro e inversiones como referencia al contexto actual.

¿Qué hacer si no se tiene empleo?

A lo largo de la conversación, Zuluaga enfatizó en las costumbres financieras de las personas independientemente de su condición. Si alguien no tiene trabajo, “lo primero es entender en qué se está gastando la plata. Para poder hacerlo, se tiene que hacer un presupuesto, algo que hacen muy pocas personas”.

“Cuando uno hace este ejercicio, siempre va a encontrar una oportunidad para poder ahorrar”, comentó el fundador de ‘Mis propias finanzas’.

Lo segundo es tratar de conseguir otras fuentes de ingreso que ayuden a contrarrestar un golpe como el desempleo. Por ejemplo, “se puede mirar en qué se gasta el tiempo libre y cómo se le pude sacar provecho a eso, consiguiendo negocios u otras cosas”. Además, las redes sociales hoy son un aliado para cualquier emprendimiento o proyecto.

¿Cuánto se debe ahorrar del salario?

En este punto, tal vez, no haya una regla universal. Sin embargo, hay conceptos claves que las personas deben saber como no disponer de dinero que no se tiene, sin importar si la billetera está llena o no.

“Hay estudios que dicen que cerca el 85% de las personas gastan más de lo que ganan. No se trata de ganar más; si yo me gano 10 pesos, no puedo vivir con 15”, comentó Zuluaga.

No obstante, existen algunos puntos que pueden ser la guía del ahorro para tener una salud financiera: “Usualmente, la literatura dice que lo ideal es gastarse el 70 % del sueldo en necesidades básicas -como el arriendo, la comida, los servicios públicos-, 20 % para pagar deudas y, mínimo, 10 % para ahorrar”.

¿Cuáles son las mejores inversiones actualmente?

Para Juan Pablo Zuluaga, “pese a que hay muchas, no existe una inversión ideal”. Sin embargo, a la hora de hacerlo, se pueden seguir algunas recomendaciones como “jamás invertir en algo que no comprenda. Por ejemplo, si uno entiende de finca raíz y aspectos inmobiliarios, es buen negocio”.

Finalmente, aconsejó ser muy cuidadoso e invertir en algo seguro, pero también “no está mal dejar un porcentaje mínimo para arriesgar, inteligentemente, y especular un poco”.