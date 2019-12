Según le dijo a Vicky Dávila, en revista Semana, el hecho se dio el sábado pasado cuando llegó a Bogotá con su hija, venía de la finca.

“Me dijo: ‘Mamá vamos a Falabella que hay descuentos’, y yo me fui con ella, a mí me encantan los descuentos. Mi hija me dijo: ‘mamá por qué no sacas la tarjeta de Falabella’; y yo le dije: ‘pero para qué’, pero yo no quería que ella se sintiera mal’”, contó la excongresista.

Según agrega, es la tercera vez que intenta sacar la mencionada tarjeta y se la niegan.

“Yo les pregunto ¿pero por qué? Por recursos no es, es simplemente el imaginario que se creó de mí”, señaló Córdoba, e insistió en que la empresa le negó el acceso al crédito con el argumento de que no podían decir.

También le dijo a Semana que este tipo de detalles tienen que ver con el ambiente que se ha tejido en el país alrededor de su nombre.

“Lo hice por darle gusto a Natalia (su hija), pero yo sabía que la iban a negar”, enfatizó Piedad Córdoba, y dijo que desconoce el motivo por el cual le niegan la tarjeta porque ella es una persona responsable y no tiene problemas de deudas con los bancos.

Además, dice que nunca en la vida ha pertenecido a un grupo ilegal y la que quedó con fama de las Farc fue ella, mientras que los exguerrilleros no.

Esta es la entrevista completa y el momento exacto en que se refiere a la tarjeta es el minuto 1:24:23: