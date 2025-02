Por: CENET

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el pago de un billón de pesos en subsidios al sector eléctrico trajo un alivio parcial, pero no soluciona la crisis financiera que enfrentan las empresas distribuidoras de energía en Colombia. José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), en entrevista con ‘Mañanas Blu’, dijo que la deuda total del sector asciende a 7.4 billones de pesos, de los cuales 2.8 billones corresponden a subsidios impagos.

Manzur, expresó su reconocimiento al anuncio del gobierno sobre el pago de un billón de pesos para cubrir parte de la deuda de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, enfatizó que la crisis de liquidez del sector sigue siendo grave. Explicó que, hasta el 31 de enero, la deuda acumulada por recuperar asciende a 7,4 billones de pesos, de los cuales $2,8 billones corresponden a subsidios, $3,2 billones a la opción tarifaria, $1 billón a deudas de usuarios oficiales y $ 400.000 millones al impacto de los precios de bolsa. Destacó que el 60 % de esta deuda es pública y que, si se incluye el compromiso del gobierno de mayo pasado sobre la opción tarifaria, este porcentaje subiría al 80%. Esto, según Manzur, resulta paradójico, ya que la crisis actual es consecuencia del incumplimiento del Estado en el pago de sus obligaciones con el sector.

Si bien el billón de pesos anunciado representa un alivio, no resuelve el problema de fondo. De ese monto, ya se pagaron $ 200.000 millones en enero, mientras que el saldo de subsidios adeudado por la Nación sigue siendo de $ 2,8 billones. El Ministerio de Hacienda se comprometió a desembolsar los $ 800.000 millones restantes en tres partes: $ 350.000 millones en febrero, $ 250.000 millones en marzo y $ 200.000 millones en abril. No obstante, durante ese mismo periodo, el déficit de subsidios aumentaría en otro billón de pesos, lo que significa que, en lugar de reducirse, la deuda seguiría creciendo y alcanzaría los $ 3 billones para finales de abril. Ante esta situación, Manzur advirtió que el panorama financiero del sector continuará deteriorándose y que, “lo que se está haciendo aquí es patear la pelota hacia adelante. Es casi que aplazar un poquito más la crisis tan grande que tenemos hoy en día“.

Factura de la luz subiría 140 %: advertencia de Asocodis

El presidente de Asocodis, advirtió que, para algunas empresas como Afinia, que atiende la región Caribe, el alivio ofrecido por el gobierno podría no ser suficiente para evitar la insolvencia. En particular, señaló que si el gobierno no cumple con sus compromisos de financiar los subsidios y la opción tarifaria, el impacto en los usuarios podría ser significativo. Por ejemplo, en regiones como el Chocó, no continuar con financiación de subsidio hacia adelante, las alzas en la factura pudieran ser cercanas a 140 %, mientras que en la región Caribe, los incrementos podrían rondar el 100 %. Según Manzur, esto representa un riesgo considerable para las empresas del sector, que ya están enfrentando grandes dificultades financieras.

Manzur hizo un llamado respetuoso al gobierno para que se paguen los recursos adeudados y que las empresas puedan disponer de esos fondos para seguir prestando el servicio a todos los colombianos. Aclaró que, a pesar de los esfuerzos realizados por las empresas para cumplir con los usuarios, no pueden seguir financiando al gobierno, ya que su principal responsabilidad es cumplir con los usuarios. Resaltó que la obligación de los subsidios recae sobre el Estado, como parte de un esquema de redistribución del ingreso, y no puede ser asumida indefinidamente por las empresas. “No podemos lamentablemente continuar con estas financiaciones en algunas empresas por la magnitud de los saldos que tenemos por recuperar, que retiro son de $7.4 billones. Esto preocupa enormemente”, afirmó.

El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, detalló varias propuestas para abordar la crisis en el sector eléctrico y mejorar la situación de los subsidios:

Pago proporcional de los subsidios: Manzur propuso que los pagos de los $ 800.000 millones de pesos que el gobierno tiene previsto realizar no se lleven a cabo de manera selectiva, favoreciendo a ciertas empresas, sino que se distribuyan proporcionalmente según la participación de cada empresa en el suministro de los subsidios. Esto aseguraría un trato equitativo para todas las empresas que han estado contribuyendo al subsidio.

Mayor esfuerzo en el pago de los subsidios: Además de los pagos previstos, el presidente de Asocodis solicitó un esfuerzo adicional para el pago de valores mayores que aún no se han cubierto, lo que aliviaría la carga financiera de las empresas.

Uso de certificados para negociar la deuda: Manzur sugirió que se permita a las empresas utilizar certificados de deuda para negociar en el mercado secundario financiero, lo que les ayudaría a obtener liquidez y gestionar mejor los pagos pendientes.

Titularización de la deuda de subsidios: Otra propuesta importante fue la de titularizar la deuda de subsidios a futuro, lo que permitiría que las empresas puedan obtener financiamiento a través de la emisión de títulos que representen esa deuda. “Que se entreguen certificados para nosotros poder en el mercado secundario financiero, poder negociar esa deuda, que se establezcan y se permitan titularizar la deuda de subsidio hacia adelante”, indicó.

Cruce de impuestos: El presidente de Asocodis planteó que se permita el cruce de impuestos de renta con el pago de los subsidios, pero solo en aquellas empresas que tengan utilidades, dado que muchas empresas del sector no tienen ganancias.

Investigaciones disciplinarias: Manzur también instó al Procurador General de la Nación a avanzar en las investigaciones disciplinarias y sancionar a los funcionarios que no estén cumpliendo con la obligación legal de pagar los servicios públicos. Esta propuesta se apoya en la reciente acción de la Procuraduría, que emitió una circular instando a las entidades oficiales a cumplir con sus obligaciones.

Revisión de los subsidios a mediano y largo plazo: A largo plazo, Manzur destacó la necesidad de corregir los problemas estructurales del sistema de subsidios. Entre ellos, mencionó la focalización incorrecta de los subsidios, que actualmente se asignan de manera politizada y no basándose en la vulnerabilidad real de los hogares. Propuso un cambio hacia un sistema basado en el nivel de ingresos, lo que permitiría que los subsidios lleguen efectivamente a las poblaciones más necesitadas. Esta propuesta está alineada con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, pero requiere de la voluntad política para su implementación.

Estas medidas fueron presentadas como soluciones tanto a corto plazo, para mitigar los efectos inmediatos de la deuda y los subsidios no pagados, como a largo plazo, para resolver los problemas estructurales del sistema de subsidios y garantizar su efectividad.

