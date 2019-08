Entre las empresas del sector que tomaron esta decisión figuran Ford, Honda, Volkswagen y BMW, que decidieron en julio acordar con el estado del sudoeste, motivando a otras compañías a hacer lo mismo.

“Mi propuesta a los constructores de automóviles políticamente correctos haría que el precio medio de un auto se redujera en más de 3.000 dólares, y que los autos sean más seguros. Los motores funcionarían mejor. ¡Muy escaso impacto sobre el medio ambiente! ¡Dirigentes tontos!”, tuiteó el presidente en la mañana del miércoles.

Según él, los fundadores de Ford y General Motors deben estar “retorciéndose” en su tumba ante “la debilidad de los dirigentes actuales que están dispuestos a pagar más por un vehículo más inseguro y peor que costará 3.000 dólares más a los consumidores. ¡Una locura!”, escribió posteriormente.

….that when this Administration’s alternative is no longer available, California will squeeze them to a point of business ruin. Only reason California is now talking to them is because the Feds are giving a far better alternative, which is much better for consumers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019