El desarrollador inmobiliario China Evergrande solicitó protección de la ley de bancarrota de los Estados Unidos ante su situación financiera actual globalmente.

La empresa buscó protección bajo el capítulo 15 del código de quiebras de EE. UU., que protege a las empresas no estadounidenses que se están reestructurando de los acreedores que esperan presentar demandas o inmovilizar activos en ese país.

Evergrande no pasa un buen momento:

