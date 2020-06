green

Un ciudadano, que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, denunció que recibió una de estas llamadas justo después de que le consignaron el sueldo —con prima incluida— en su cuenta de ahorros.

“Entró una llamada de una mujer que se identificó como Stephany Rodríguez, supuesta funcionaria del banco Davivienda. Dijo que me estaban buscando para hacerme una ‘devolución del IVA’ y que para tal fin necesitaba validar mis datos y enviarme un enlace a mi WhatsApp para que yo me inscribiera y así acceder al supuesto beneficio”, contó el hombre a Pulzo.

Él se pregunta cómo la mujer sabía su nombre, cómo obtuvo su número de contacto y cómo conocía que tenía una cuenta en esa entidad bancaria.

Agrega que ella le mencionó dos números telefónicos, uno antiguo y el actual.

“Cuando le confirmé a cuál me podía enviar mensajes por WhatsApp, a mi celular llegó un texto desde un número desconocido con un enlace en el que supuestamente me debía anotar para que me devolvieran el IVA de los últimos meses. Eran unos 150.000 pesos, según esa mujer“, agregó.

El ciudadano continuó con su relato: “En ese punto, le pregunté cómo podía determinar que no se trataba de un fraude y su tono cambió radicalmente. Me repitió su nombre, me dijo que podía llamar al 3300000, extensión 15324, y validar la información.

El denunciante cuenta que anotó los datos brindados por la presunta estafadora en esa conversación de WhatsApp. Agrega que el número desde donde le llegó el mensaje es el 313 8255056 y que cuando lo contactó tenía una imagen de una sucursal del banco. De igual forma, contó que el número desde el que lo llamaron es el 313 8261565; así que si a usted lo contactan desde esas líneas, tenga mucho cuidado.

“Después de que le dije a la supuesta funcionaria que validaría sus datos, borraron el mensaje con el enlace, el número me bloqueó, la imagen del banco ya no aparecía y no le llegaban mis mensajes”.

Acá las imágenes brindadas por el ciudadano:

Agrega que la situación lo alertó y de inmediato fue al cajero más cercano a retirar lo que tenía en su cuenta. Afortunadamente, pudo salvar su dinero a tiempo.

Sin embargo, el usuario no se quedó con la duda después del extraño episodio. El hombre le contó a Pulzo que llamó al teléfono rojo de Davivienda para validar si efectivamente existía el beneficio, si la funcionaria trabajaba en el banco o si por lo menos la extensión que le mencionaron estaba habilitada.

Ni devolución del IVA ni funcionaria ni número de extensión

Después de este caso de inseguridad, en la línea de atención de la entidad bancaria le dijeron que allí nunca les han notificado de una devolución del IVA. Además, negaron que existiera la extensión 15324 o que una mujer llamada Stephany Rodríguez trabajara en el banco.

De igual forma, señalaron que los números desde donde contactaron a la víctima no pertenecen a la firma.

Le indicaron que debía enviar un correo directamente al área de seguridad contando lo sucedido. Hasta el momento de la publicación de esta nota, dicho mensaje no ha sido respondido, cuenta el usuario.

De otro lado, en la línea de atención destacaron que el proceso de devolución del IVA es completamente diferente y que se hace “dentro del mismo proceso con el que se paga […] y por eso no se entra a hacer algún tipo de validación”.

“Lo más normal sería asumir que se trataba de un proceso fraudulento“, destacaron desde el área de servicio al cliente de la entidad.

Desde el banco señalaron que muchas páginas de internet, cuentas virtuales falsas y demás rastrean datos que pueden desencadenar en intentos de robo como este.

Más allá del reporte dado por el departamento de servicio al cliente al ciudadano, Pulzo se comunicó con el área de comunicaciones de Davivienda. La entidad financiera aseguró que está preparando una respuesta ante el hecho.