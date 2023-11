Grupos de criminales están utilizando la inteligencia artificial (IA) para manipular imágenes y estafar grandes cantidades de dinero a familias que buscan desesperadamente a migrantes indocumentados que se perdieron en la frontera entre México y Estados Unidos.

Es el caso de la familia de Norma Ramos, que ha dado por desaparecido a su hermano desde hace dos meses cuando el migrante buscó ingresar a Estados Unidos de manera irregular en busca de trabajo.

Lo último que supieron de él sus familiares fue que el mexicano de 30 años había sido “dejado” en el desierto, probablemente en Arizona.

La familia se puso en contacto con el consulado de México y con la Patrulla Fronteriza, pero estas entidades no han encontrado nada sobre él, ni siquiera registros de que fuera detenido.

En su desesperación los familiares recurrieron a las redes sociales, donde encontraron una página web en la que supuestamente les ayudarían. Ramos les envió información de su hermano y varias fotos, y de inmediato comenzó a recibir mensajes.

“Entre todos recibí el mensaje de una mujer de nombre Lorena asegurando que ella apenas había estado hablando con mi hermano. Me dio un número de teléfono y (me dijo) que me comunicara a ese número y que ellos me darían más información”, relató a EFE Ramos en una conversación telefónica desde México.