Cuatro meses y medio de incertidumbre completa la familia de Ángela Chisacá, luego de su desaparición en extrañas circunstancias que la Fiscalía no ha podido esclarecer.

(Le puede interesar: Siguen buscando a Ana María, la tolimense que viajó al Huila y desapareció misteriosamente)

‘Sigue La W’ habló con su mamá, Constancia Bogotá Urrego, que se cansó de guardar silencio y le pidió a la Fiscalía de Francisco Barbosa que así como ha sido diligente en resolver casos mediáticos, resuelva con urgencia el caso de su hija.

“Veo con mucha preocupación que pasaron cuatro meses y medio y todavía no ha habido algo concreto, que me digan tenemos un resultado (…) yo le exijo al Gobierno, a la justicia, a la Fiscalía que den resultados. No puede ser que no se pueda saber qué pasó con mi hija”, afirmó.

Todos los detalles a continuación:

Todo inició el 12 de julio cuando Ángela Chisacá ingresó a su vivienda y minutos después, según una cámara de seguridad, salió al parecer con otra persona en su carro. El vehículo fue encontrado incinerado en Girardot.

“En algunas imágenes que me mostraron las autoridades a mí, se alcanza a ver que en el carro había otra persona, aunque todo es muy borroso”, dijo la mamá de Ángela.

(Lea también: Encuentran muertos a los tres menores desaparecidos en playas de Coveñas; olas los ahogaron)

Constanza Bogotá, narro a Sigue La W la última vez que se vio con su hija, y las extrañas circunstancias de su desaparición:

“El 12 de julio yo estuve con mi hija como hasta las 8 de la noche. Ella se queda en el lugar donde ella trabaja. De ahí no la vuelvo a ver. Ella se va para la casa en su carro. Cuando ingresa a donde vivimos en un sitio bastante campestre, el celador la ve subir, dice que sola, porque ella baja el vidrio y le dice algo de su perro que entre al perro. Él dice que a los 25 minutos ella vuelve y sale. Pasa como una hora más o menos, él sube y me timbra y me dice que hay un poco de objetos y cosas botadas y que mi hija ha dejado un desorden ahí afuera. Yo cuando veo la hora pues me asusto muchísimo, bajo, y le digo a él ‘cómo se le ocurre decirme que mi hija dejó eso ahí botado si aquí pasó algo terrible, ¡dónde está mi hija! Yo veo el reloj que conecta con el iPhone ahí votado, pisado, veo una cantidad de cosas rotas, despedazadas, eso no es que se cae algo casualmente, no. Ahí hubo lucha, hubo cosas bastante fuertes”.

La mamá de Ángela advirtió que hubo negligencia por parte de las primeras autoridades que llegaron al sitio pues en momentos clave para recolectar pruebas, desestimaron la escena y dejaron pasar los días valiosos y posibles respuestas como huellas y pistas de quién se llevó a Ángela.

“Cuando llegan, no tocan nada pero tampoco hacen absolutamente nada y aún así dicen que eso está viciado, que eso ya no sirve para hacer estudios. Pero yo les dije ‘esta escena sirve para investigar quién tocó a mi hija, no se miraron las huellas, no se hizo nada de pruebas. Las cámaras parece que no eran claras, lo más grave es que apareció el carro de Ángela incinerado”, expresó.

(Vea también: Adolescente salió de su casa y nunca regresó; su familia ahora lo busca por cielo y tierra)

La Fiscalía no tiene respuesta para el llamado angustioso de la familia de Ángela. “Dicen que es algo que no tiene explicación. Me dicen que es muy extraño lo que sucedió con mi hija. Les pido que hagan seguimiento a todas las personas que en algún momento tuvieron con Ángela una situación no muy grata. Yo no creo que esto surja de la nada. Le pido a la Fiscalía que no se duerma, que me diga por favor dónde está mi hija”.

Ángela Chisacá tiene 38 años y es comerciante radicada en Girardot donde vive con sus dos hijas y montó una pizzería.

“Mi hija Ángela es muy casera, tiene sus dos hijas. Como toda chica en su juventud tenía muchos amigos, egresada de los Andes, y siempre quiso tener un negocio propio y ella monta una pizzería en la ciudad de Girardot y yo creería que en ese sitio depronto le hicieron como un estudio de quién era ella y tal vez por eso pensaron que podrían hacer esto tan terrible” afirmó Constanza.

Frente a la posibilidad de que Ángela hubiese tomado la decisión de irse, su madre Constanza es enfática en afirmar que ella jamás hubiera abandonado a sus hijas que son todo en su vida.

“Ángela María tenía un polo a tierra que son sus dos hijas. Ella ama a sus niñas. Me decía ‘mamá yo me levanto y veo a mis hijas o cuando las veo ahí durmiendo, es suficiente para dormir tranquila’. Ángela era mamá y papá, estaba dedicada en todo a ellas. Sus hijas han sufrido mucho, mucho… Ángela tiene un corazón muy lindo, ama a los animales, a las personas viejitas, decía que qué pesar ver viejitos en la calle, tiene un corazón de servicio, quería tener dinero para crear una Fundación de ayuda”, manifestó.

Lee También

Estos cuatro meses han sido angustiantes para Constanza y su familia, pues ella tuvo que sumir el rol de madre y padre se las dos niñas que se han visto muy afectadas:

“Es un sufrimiento continuo. En mi corazón siento que mi hija me oye. Yo oro tanto que siento que logró llegar a ella con mi oración. Si en algún momento alguien me esta escuchando y sabe dónde está Ángela María, que me digan por favor, la amo muchísimo nos hace muchísima falta, sus hijas la necesitan, nadie reemplaza a una mamá, por favor…”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.