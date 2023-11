Una nueva modalidad de estafa ha quedado descubierta en Bogotá, ya que un grupo de ladrones están utilizando carnets robados de la Policía Nacional para estafar a vendedores en plataformas de compraventa, como puede ser ‘Marketplace’ en Facebook, según informó Blu Radio.

De hecho, una de las víctimas contó en la emisora la forma en la que delinquen estos delincuentes. El hombre publicó un teléfono celular en ‘Marketplace’ y una mujer se interesó en el artículo y le pidió su número para coordinar el negocio.

Luego, otro hombre que se identificó como miembro de la Policía se comunicó con él para continuar con el trámite de la compra. Lo que le hizo sentir confianza a la víctima fueron los documentos que le suministró el supuesto cliente, que fueron una cédula y un carnet de la institución, lo que aparentó legitimidad, según la cadena radial.

El vendedor, al verificar los documentos, confirmó que los documentos de la persona en cuestión habían sido robados. Además, la víctima contó que estos delincuentes coordinan un punto de encuentro para la entrega del producto. Luego, organizan la llegada de un mensajero en moto para recoger el artículo y solicitan una videollamada para verificar el objeto. Finalmente, hacen una supuesta transferencia presentando un pantallazo como prueba, de acuerdo con el citado medio.

Sin embargo, justo antes de la entrega, bloquean la aplicación de la plataforma de pago y le impiden al vendedor verificar la autenticidad de la transferencia y cortan la comunicación.

“Él hace la supuesta transferencia, manda el pantallazo, pero cuando yo iba a entrar a mi Nequi, me bloqueó. Estaba bloqueada la aplicación. ¿Por qué? Porque como te piden el número, ellos intentan ingresar a tu Nequi y te bloquean la cuenta”, dijo el hombre en Blu Radio.

De igual manera, la víctima de la estafa dice que estos delincuentes editan imágenes para hacer creer que todo es fiable: “Me manda un pantallazo de que me va a meter una demanda porque habló con un supuesto capitán, porque yo le incumplí, porque él me mandó la consignación y yo no le entregué el celular, pero obviamente se ve que es editada”.