Sin embargo, este cambio no debe representar temor entre los empresarios colombianos que exportan hacia ese país, porque no afecta las relaciones de comercio e inversión entre los dos mercados, destacó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

“Su impacto termina siendo marginal. Para Colombia hoy no tiene ningún impacto en materia de comercio exterior”, dijo en Noticias Caracol el ministro de Comercio , José Manuel Restrepo.

Estar en la lista de países en desarrollo, de la cual también fueron excluidos Brasil, Argentina y otras 20 naciones, daba una serie de preferencias comerciales con Estados Unidos, que no veía con buenos ojos que entre los beneficiados estuvieran economías como la de China, indicó el portal dataiFX.

De otro lado, el profesor de relaciones internacionales, Vicente Torrijos, indicó en el noticiero que los efectos de la decisión no son tan mínimos como parecen y que esto es como: “aquel hijo en una familia que ya se graduó de la universidad, pero no ha alcanzado todavía el éxito profesional y sin embargo sus padres le dicen que no le van a dar más ayuda, y se valga por si mismo”.