Crocs, Inc. presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2025, con ingresos consolidados de 937 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 3,6 billones de pesos colombianos.

Según Fashion United, la marca tuvo un crecimiento del 2,4 %, alcanzando 762 millones de dólares, mientras que Heydude reportó una caída del 9,8 %, con 176 millones de dólares. Ante la incertidumbre del mercado, la compañía decidió retirar su guía financiera anual. El director ejecutivo, Andrew Rees, aseguró que Crocs tiene un historial de superar periodos difíciles y ve oportunidades para ganar cuota de mercado. Además, destinó 61 millones de dólares a la recompra de acciones, reforzando su estabilidad financiera.

Por otra parte, la Corte Constitucional en Colombia concluyó uno de los procesos más extensos y emblemáticos para la propiedad industrial en el país, al decidir no revisar la acción de tutela interpuesta por la compañía internacional Crocs en contra de la firma nacional Evacol, con lo cual se da término a un prolongado litigio judicial que se extendió durante casi una década.

La decisión de la corte reafirma los fallos previos de diferentes instancias judiciales en el país, todos ellos favorables a la empresa colombiana Evacol. Eduardo Cabrera, representante de Evacol y abogado de la firma Sergio Cabrera Abogados, destacó el valor de la transparencia en los procesos internos de la corte durante la selección de expedientes y recalcó la solidez institucional demostrada en este caso.

El origen del conflicto se remonta a 2016, año en el que Crocs registró en Colombia la marca tridimensional de sus tradicionales zuecos de goma. Un año después, la empresa estadounidense inició una acción judicial contra Evacol, acusando a la colombiana de copiar el diseño de tres de sus productos más reconocidos en el mercado.

