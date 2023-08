Avon es una de las empresas en Colombia que más vende productos por catálogo. En su portafolio hay perfumes, labiales, pestañinas y todo para el maquillaje y cuidado de la mujer y hombre, pero esta no fue la idea original de su creador.

David H. McConnell fue el hombre que empezó con Avon hace más de 100 años. Inicialmente, él era un vendedor de libros puerta a puerta, pero para que las personas le compraran, él obsequiaba una fragancia que hacía con sus propias manos. Fue este segundo producto el que llamó la atención y el que con el tiempo muchas mujeres empezaron a adquirir libros para poder obtener los apreciados perfumes de McConnell.

En 1886, se fundó la empresa California Perfume Company (CPC), en Nueva York. A medida que la compañía fue creciendo, surgió la idea de contratar representantes para dar a conocer sus perfumes. La primera Representante de la empresa fue la Srta. Florence Albee., dice la historia de Avon.

Poco a poco, esta compañía empezó a tener una mayor presencia en el mercado estadounidense y logró posicionarse como en una industria que iba creciendo con el paso de los años.

Como actualmente muchas personas la conocen por sus cosméticos y productos de belleza, la historia del vendedor de libros fue olvidada por muchos, pero este es el verdadero origen de esta empresa mundialmente conocida.

Con el paso de los años, esta empresa se internacionalizó y logró llegar a varios países de América y eso la volvió muy apetecida.

En 2020, la multinacional brasileña Natura compró Avon y, con ello, se convirtió en el cuarto grupo de belleza más grande del mundo, detrás del francés L’Oreal, el estadounidense Procter & Gamble y el anglo-holandés Unilever.

