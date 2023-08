Con locales en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Manizales y Cali, Mercedes Campuzano se ha convertido en un referente de la moda femenina. Sin embargo, aunque muchos imaginan a una mujer de edad detrás de esta marca, la realidad es que su dueña está lejos de serlo.

Increíble que por tanto tiempo hayamos creído que Mercedes Campuzano era una persona mayor, pero en realidad es una mujer muy joven y exitosa ¡Ella sí nos dijo, “soy lo que quiero ser”!💕✨ pic.twitter.com/DiklGyd85A — María Alejandra (@AlejaLoC) August 2, 2023

¿Cómo así que Mercedes Campuzano tiene como 35 años y no es una señora de 76 años? — Juliana (@07_julssjz) June 30, 2023

Como así que Mercedes Campuzano no es una señora de 74 años con estilo Old Money, rola y mona ? — MaruchandeCamaron (@Maruch4ncamar0n) June 30, 2023

Cómo así que Mercedes Campuzano no es una viejita como de 70 años? 🥲 he vivido engañada — T A Í N A (@Tagasi16) June 30, 2023

Fue en 2006, cuando, con 19 años, Mercedes llegó de Sincelejo a Medellín para estudiar en la Eafit, una de las universidades más prestigiosas del país. Allí llegó a estudiar Administración de Negocios y terminó montando una venta de “chanclitas”, pues, dice, eso era lo que ella usaba y le gustaba a muchas de sus compañeras.

(Vea también: tres empresarios colombianos que la rompieron antes de los 30 años)

En la universidad se empezó a hablar del calzado de Mercedes Campuzano y cuando ella se incorporó al mundo laboral empezó a vender más baletas y tacones, con lo que su portafolio se amplió porque su público ya no eran estudiantes, sino ejecutivas y demás.

Su primer local lo tuvo en la 10, una de las zonas más populares entre El Poblado y Provenza. Allí abrió una pequeña tienda de 12 metros que realmente era la bodega de otro almacén.

Lee También

En una entrevista con Noticias RCN, ella contó parte de su historia profesional, pues actualmente tiene una de las marcas más prestigiosas del país, hace parte de las empresarias con mayor proyección internacional y recientemente la rompió en Colombiamoda.

Quién es Mercedes Campuzano

En ‘Día a día,’ la empresaria volvió a contar su historia, pero fue mucho más detallada al contar sus orígenes. “Mi familia es paisa, pero también soy costeña”, dijo. “En la cédula dice que nací en Sincelejo. Costeña. Sabanera”, añadió.

Sin embargo, su hablado paisa la identifica porque, contó en RCN, nació en la costa, luego se familia se fue a vivir a Medellín hasta que tuvo 10 años, y regresó a la costa, donde pasó su adolescencia hasta que regresó nuevamente a la capital de la montaña para estudiar en la universidad.

“Cuando llegué a la universidad llegué supercosteña, influenciada por esa estética. Yo no me ponía jeans, sino pantalones de lino, sueltos. Me vestía superdistino y eso me ayudó. A la gente le gustaba todo”, recordó en el matutino de Caracol.

(Vea también: Se creció uno de los negocios más rentables de Colombia: pasará las 100 tiendas (pronto))

Su familia es de La Ceja y de Santuario. Sobre este segundo municipio dice, con jocosidad, que casi todas las personas nacen con la idea de un negocio, pues de allí nacen muchos emprendedores.

Llegó a tener 27 tiendas en todo el país antes de la pandemia, pero esa fue una época que le pegó muy duro porque las colombianas dejaron de comprar calzado. Ese fue el momento en el que decidió buscar la línea de negocio enfocada en la ropa y que le permitió tener más presencia nacional.

Esta es la mujer que decidió usar su nombre para su marca, que tiene dos hijas y es reconocida como una de las mujeres empresarias con más éxito nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Campuzano Z (@mercecampuzano)