En la nueva sección de bolsa de empleos en Colombia de Valora Analitik se publicará periódicamente ofertas laborales para que las personas puedan aplicar en los diferentes sectores.

Esto con el fin de incentivar el acceso a un trabajo y así las personas puedan encontrar una estabilidad financiera, teniendo en cuenta que la economía actual, aunque se esté recuperando, no pasa por el mejor momento y las proyecciones para 2024 no son alentadoras.

Sin dejar de lado que buscar empleo en Colombia es una de las tareas más difíciles que hay para una persona, por lo que existen herramientas y métodos por medio de la tecnología que ayudan a que esa búsqueda pueda ser más efectiva.

Trabajo sí hay para ingenieros en Colombia

ofertas laborales en el sector de ingenierías para que las personas puedan aplicar.

Analista Senior Gobierno de Datos

Liberty Seguros S.A.S. Aplica para unirte a nuestro equipo como Analista Senior Gobierno de Datos para Colombia (Bogotá) o Ecuador (Quito). dentro del principal objetivo que deberás cumplir con gestionar e implementar el proceso de gobierno de Datos para garantizar datos confiables y de calidad para el negocio. Para aplicar a esta vacante, ingresa dando clic a este enlace.

Gerente de Talento Humano

Marble Headhunter. Empresa Colombiana está en búsqueda de un Gerente de talento humano el cual tendrá que dirigir, coordinar y controlar los procesos de Gestión Humana de la compañía, velando por el bienestar y calidad de vida de los empleados. Para aplicar a esta oferta laboral, puede ingresar al siguiente enlace dando clic.

Empleo en Colombia.

Analista de información y tecnología

Empresa busca analista de información y tecnología con la misión de crear estrategias y planes de análisis de información y consolidación tecnológica al servicio de los distintos procesos, asegurando un sistema confiable, efectivo y seguro para operar, y apalancando el monitoreo de los resultados del Fondo. Si está interesado en aplicar a esta oferta, haga clic en este enlace.

Ingeniero(a) de Obra (Bogotá)

Vanti. En nuestra compañía líder en Distribución y Comercialización de Gas Natural y Soluciones energéticas nos encontramos en la búsqueda nuestro(a) próximo(a) Ingeniero(a) de Obra, quién será el/la responsable de Gestionar y supervisar el desarrollo de proyectos de construcción de redes de media presión y acometidas a través de la gestión a los contratistas correspondientes. A los interesados en esta oferta, podrán aplicar ingresando a este enlace.

Profesional Proyectos de infraestructura

En Compensar estamos en búsqueda de un Profesional Proyectos de infraestructura.

Será el encargado de ejecutar esquemas de monitoreo para mantener actualizadas las definiciones y soportes documentales propios del proceso, así como el seguimiento al cumplimiento normativo de las obras, bajo los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente y la validación de la matriz de riesgos de cada una de ellas, además apoyar la gestión administrativa de los proveedores de infraestructura para su adecuada inscripción a través del aplicativo de la gestión contractual. Para aplicar a esta oferta laboral, podrá hacerlo a través de este enlace.