Estados Unidos reafirma su posición como el principal aliado comercial y el mayor inversionista extranjero en Colombia. Durante 2024, la relación entre ambos países se consolidó con un notable crecimiento en las exportaciones colombianas hacia el país norteamericano, así como en los flujos de inversión extranjera directa que fortalecen diversos sectores de la economía nacional.

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones colombianas a Estados Unidos alcanzaron los US$ 13.106 millones, reflejando un aumento del 7,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el análisis de Analdex, citados por un artículo de Forbes.

(Vea también: Millonario negocio colombiano se dañó por pelea entre Petro y Trump; se daba en pocos días)

Los principales productos que lideraron este intercambio comercial incluyeron petróleo, oro, café sin tostar, flores, y puertas y ventanas junto a sus marcos. Este comercio representó el 29 % del total de las exportaciones colombianas durante ese período.

Por el lado de la inversión extranjera directa (IED), Estados Unidos también se destacó como el mayor contribuyente. Durante el primer semestre de 2024, la inversión proveniente de este país sumó US$ 2.802 millones, lo que equivale al 42 % de los US$ 6.720 millones que recibió Colombia en total, según datos del Banco de la República. Estos flujos de capital abarcaron más de 15 sectores económicos, destacándose el comercio, las telecomunicaciones, los sectores petrolero y minero, el financiero, la industria manufacturera, y los servicios de electricidad, gas y agua.

En cuanto a la distribución de las exportaciones, el 52,2 % de los ingresos (US$ 6.834 millones) correspondió a productos minero-energéticos, mientras que el restante 47,8 % (US$ 6.264 millones) se derivó de bienes no minero-energéticos. Por regiones, Antioquia lideró como el principal exportador con US$ 2.492 millones, seguido por Bogotá con US$ 1.664 millones y un notable crecimiento del 22,3 %. Otras zonas destacadas incluyeron Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Sucre y Huila.

¿Cuáles son las 5 empresas que se verían perjudicadas por pelea de Gustavo Petro y Donald Trump?

Entre las empresas que lideraron las exportaciones hacia Estados Unidos se encuentran:

Ecopetrol. C.I. Trafigura Petroleum Colombia. Refinería de Cartagena. Comercializadora Internacional Sunshine Bouquet Colombia. Frontera Energy Colombia.

Estos actores han contribuido significativamente a fortalecer la presencia de productos colombianos en el mercado estadounidense, consolidando la relación comercial entre ambas naciones.

Lee También

Por otro lado, las importaciones de productos estadounidenses hacia Colombia también registraron un aumento del 2 % entre enero y octubre de 2024, alcanzando los US$ 13.403 millones, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Este intercambio incluye una amplia gama de bienes que respaldan el desarrollo de sectores claves de la economía colombiana.

En síntesis, la relación comercial y de inversión entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo un pilar fundamental para el crecimiento económico del país. Los resultados de 2024 demuestran no solo la importancia de fortalecer los lazos con este socio estratégico, sino también el impacto positivo que genera en la dinamización de diversos sectores y en la generación de oportunidades para el desarrollo nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.