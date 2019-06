“Hemos acordado que las empresas estadounidenses puedan vender productos a Huawei”, explicó Donald Trump, que estuvo en Osaka participando en la cumbre del G20, que comenzó el viernes y se cerró este sábado.

“Vendemos a Huawei una tremenda cantidad de productos. Yo dije que eso está bien. Es un tema complejo, por cierto”, agregó el mandatario, citado por la agencia de noticias Xinhua.

De todas formas, Trump no quiso precisar si como parte de esa revisión en el caso del fabricante chino la compañía será sacada de lista del Tesoro de Estados Unidos, donde están incluidas empresas vetadas para hacer negocios con firmas estadounidenses.

“No hemos hablado de eso. Tenemos una reunión mañana o el martes”, agregó Trump, y cuando se le volvió a insistir sobre si él creía que Huawei saldría de esa lista, recalcó que no quería hablar de ello, agrega Efe.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2019