De acuerdo con datos de Set- FX, suministrados por Credicorp Capital, el dólar en Colombia inició la cotización de este miércoles al alza, en medio de una nueva jornada Next Day.

La divisa inició en $ 4.164, lo que equivale a un aumento de $ 15 frente a los $ 4.149 reportados el día anterior.

Al arranque de este día, el dólar ha logrado llegar a un precio máximo de $ 4.170, también ha tocado un valor mínimo de $ 4.146 y el precio promedio con el que abrió fue $ 4.153.

Los datos se presentan luego de que el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, alertara por el posible default en el que caería Colombia si no se aprueba el mayor cupo de endeudamiento.

El proyecto de ley tiene pendiente dos debates simultáneos en el Congreso, los cuales se deberá dar durante esta semana.

Según el Gobierno, se busca ampliar el cupo en US$ 17.607 millones, es decir, que pasaría de US$ 70.000 millones a US$ 87.607 millones.

Así se ha negociado el dólar en Colombia en los últimos días

Dólar en Colombia. Foto: Valora Analitik

De otro lado, el mercado sigue asimilando el resultado del crecimiento de la economía reportado por el Dane en abril, que fue del 5,5 %.

Este ha sido el crecimiento más alto que se ha reportado en el año y fue impulsado principalmente por el sector primario, es decir, la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, entre otros.

De otro lado, en el plano internacional, en Estados Unidos se celebra hoy el día Juneteenth, que conmemora la liberación de los esclavos negros al final de la Guerra Civil en 1865. Por lo tanto, hoy se cotiza en el dólar en Colombia bajo la modalidad de Next Day.

Y en el Reino Unido, la Oficina Nacional de Estadística (ONS) dio a conocer que el índice de precios al consumo (IPC) descendió al 2 % en mayo, frente al 2,3 % en abril de este año.

