Las nuevas proyecciones del Gobierno de Gustavo Petro revelan que el dólar en Colombia volvería a 5.000 pesos. Eso sí, esto sucedería más lejos de lo pensado inicialmente.

Así lo revelan las nuevas proyecciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024.

Este es el principal documento de política macroeconómica y fiscal del país, y fue presentado el viernes pasado, en medio de importantes debates en el Congreso.

No obstante, al revisar los detalles del reporte, el dólar en Colombia volvería a 5.000 pesos, pero esto ya no sucedería en el corto plazo.

Dólar en Colombia volvería a 5.000 pesos, pero no todavía

El año pasado, en el MFMP, el Ministerio de Hacienda veía posible que la tasa de cambio superaría nuevamente esta barrera hacia 2028. Es decir, en un horizonte de menos de cinco años.

No obstante, en las nuevas proyecciones del Gobierno Petro se confirma que esto solo sucedería en un lapso de una década.

De hecho, las nuevas situaciones que se han presentado tanto a nivel local como internacional llevaron al Ejecutivo a revisar fuertemente a la baja las previsiones del dólar en Colombia.

Por ejemplo, para 2024, la TRM promedio cerraría en 3.997 pesos, mientras que un año atrás se proyectaba que fuera de 4.603 pesos. Igualmente sucede con las cifras de 2025 (4.179 pesos vs. 4.699 pesos), de 2026 (4.266 pesos vs. 4.798 pesos) y de 2027 (4.355 pesos vs. 4.898 pesos). Pero, sobre todo, de 2028, año en el que ya no llegaría a 5.000 pesos.

De aquí a cuatro años, la tasa de cambio aún estaría por debajo de la barrera de los 4.500 pesos, aunque sí seguiría subiendo de aquí a ese momento.

Ahora bien, las nuevas proyecciones del Gobierno Petro apuntan a que el dólar en Colombia volvería a 5.000 pesos en 2034, es decir, en un horizonte de 10 años.

En ese momento, la divisa superaría nuevamente la barrera, que tocó a finales de 2022, alcanzando niveles máximos históricos.

Dólar y nuevas proyecciones del Gobierno Petro

En todo caso, las nuevas cifras del Ejecutivo podrían cambiar de aquí a un año, tal y como sucedió con el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, que actualizó los cálculos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la cotización del dólar implica decenas o cientos de variables que lo hacen mover diariamente, incluyendo temas locales e internacionales.

De otro lado, en el MFMP de 2024, el Gobierno trazó su estrategia fiscal para el corto plazo, que incluye cuatro principios clave.

El primero tiene que ver con la necesidad de financiar reformas y programas sociales y económicos, mientras que, el segundo, incluye el compromiso con la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas.

Igualmente, está el “cumplimiento estricto” de la Regla Fiscal y, por último, se señala “la preservación de la estabilidad macroeconómica“.

