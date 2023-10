El dólar en Colombia vuelve a máximos de cotización no vistos desde julio de este año. Durante este 3 de octubre, la moneda estadounidense superó otra vez la barrera de los $ 4.200 y el escenario de fortalecimiento sigue en el horizonte, tanto que en la jornada del 4 de octubre ya toca máximos de $ 4.260 en la negociación de intradía.

Las últimas noticias sobre el comportamiento de la economía de Estados Unidos han llevado a que la moneda de ese país se fortalezca, por cuenta de un escenario macro en el que la inflación no parece enfriarse a los ritmos esperados.

Si bien la inflación en Estados Unidos baja al 3 %, las autoridades de ese país advierten que hay condiciones macro que impiden que las tasas de interés bajen, lo que se traduce en que el dólar en Colombia siga fortaleciéndose.

Es decir que, si el escenario inflacionario internacional mantiene la expectativa de no enfriarse, el mundo podría seguir viendo en las economías más duras políticas monetarias que fortalezcan a sus monedas y debiliten las de economías en vías de desarrollo.

Las expectativas del mercado local, de los analistas, centros de pensamiento, bancos, instituciones financieras, entre otros, muestran que el dólar en Colombia pareciera estar lejos, de momento, de ver un nivel del orden de los $ 4.500.

Dólar a $ 4.500: estas son las opciones

Los analistas encuestados por el Banco de la República aseguran que el precio promedio de la divisa cerrará año en los cerca de los $ 4.100, lo que hace pensar que el $ 4.500 estaría lejos de llegar a Colombia, incluso cuando se observa que el pronóstico máximo es del orden de los $ 4.440 para cierre de año.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, había asegurado, cuando el dólar estaba acercándose a los $ 3.900, que una tasa de cambio a esos niveles tampoco era del todo saludable para los presupuestos de la economía nacional.

Y, de hecho, apostaban más por un dólar que estuviera sobre los $4.100 y se estabilizara en ese margen por el resto del año.

Sin embargo, la volatilidad que marca a Colombia sitúa que la expectativa siga más de cerca, por ejemplo, lo que va a pasar con el comportamiento del petróleo. Las apuestas de los analistas también muestran aumentos hasta de $ 10 en los más recientes anuncios.

Esto ha llevado a que el mundo ya no haga cuentas con un precio del petróleo a US$ 80 sino a US$ 90.

Dólar en Colombia

Mientras Rusia y Arabia Saudita mantengan la política de cerrar el grifo para estimular el precio, es muy probable que el precio del dólar en Colombia se mantenga fortalecido ante los evidentes riesgos que vaya a correr la inflación mundial.

