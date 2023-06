El dólar en Colombia sigue su tendencia a la baja. Este jueves primero de junio terminó jornada por debajo de los $ 4.400, un fenómeno que no veía el país desde el año pasado y que supone que el peso se recupera frente a la moneda estadounidense.

Los nuevos datos del dólar en Colombia llevan a pensar que, en el horizonte más cercano, la apreciación del peso mantenga ritmo, entendiendo lo que esto pueda suponer para otras variables de la economía nacional, como es el comportamiento de la inflación y el precio de los bienes que se importan.

Analistas del mercado colombiano destacan el hecho de que el dólar en Colombia siga esa senda a la baja, pero ver un pronóstico más certero dependerá, como siempre, de lo que puedan ser los efectos locales e internacionales que muevan la intención de los inversionistas.

Lo cierto es que la caída ha sido considerable: hace unas semanas, el dólar en Colombia se cotizaba incluso sobre los $ 4.700, pero ahora se mueve en la frontera de los $ 4.380, un dato que es atractivo para los importadores y para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A la espera está el mercado de lo que pueda ser el desenlace de las reformas importantes del Gobierno en su trámite por el Congreso, toda vez que se esperan efectos y coletazos sobre empresas privadas y el sector productivo.

Dólar terminó por debajo de los 4.500 pesos. Foto: Imagen de Arek Socha en Pixabay.

El punto está en que, de momento, la percepción lleva a que Colombia es un destino atractivo para los inversionistas internacionales, al tiempo que hay efectos externos que hacen perder fuerza a la moneda estadounidense.

¿Por qué sigue bajando el dólar en Colombia?

Desde el lado local, a pesar de las reformas que siguen sin resolverse en el Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha asegurado que la bajada del precio del dólar en Colombia se explica porque “los inversionistas le están creyendo a la economía nacional”.

Datos recientes de la balanza cambiara del Banco de la República dejan ver que, con corte a abril, el país registró un nuevo récord de inversión extranjera directa.

Ese dato, según el reporte del emisor, fue de US $ 1.951 millones. El resultado, si se compara con los US $ 879 millones de marzo del 2023, evidencia un incremento de US $ 1.072 millones. Petróleo y minería fueron los segmentos que más impulsaron la llegada de dólares: se recibieron US $ 1.721 millones, presentando un aumento de US $ 1.013 millones.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia en Alianza Valores, asegura que, diferente a lo que había ocurrido en otros momentos desde el inicio del gobierno del presidente Petro, el dólar parece perder mayor impulso en Colombia.

Para el analista, vale recalcar, es más lo positivo que lo negativo de una nueva apreciación del peso frente al dólar en Colombia.

Qué tan bueno es que el dólar baje en Colombia

Los precios internos bajan

Las deudas en dólares bajan

Ayuda a que las tasas de interés bajen más rápido

Las importaciones en general son más baratas (electrodomésticos y tecnología)

Ahora, hay que tener en cuenta que, del otro lado de la moneda, los exportadores pueden ver algún tipo de efecto negativo dado que reciben menos por un dólar más barato.

¿Debería estar más barato el dólar en Colombia?

Los mismos analistas del mercado han dado a conocer, insistentemente, en que el dólar en Colombia mantiene un nivel más alto al que debería: el cambio de Gobierno y la incertidumbre sobre el futuro de la exploración de petróleo en el país, en su momento, pasaron factura.

Un análisis de Jorge Tovar, profesor de la Universidad de Los Andes, explica que el peso en Colombia parece mantenerse más depreciado frente al dólar cuando se compara con algunos pares.

Las cifras del académico dan cuenta de que el peso en Colombia pareciera estar, todavía, $ 700 más caro de lo que debería.

Comparación del dólar con monedas de la región. Imagen: Tomada de Jorge Tovar en Twitter Sobre si va a seguir bajando de precio, las expectativas del Gobierno del presidente Petro eran que el dólar se había estabilizado cuando llegó a las $ 4.700, con lo que un dólar a $ 4.400, o menos, supera ese pronóstico.

Habrá que espera a que la inflación del país siga su senda a la baja, como lo prevé el Banco de la República, y lo que eso pudiera llegar a representar para el futuro de las tasas de interés.

El ministro Bonilla dijo que, hasta con cinco meses de inflación a la baja, se podría empezar a mandar el mensaje de que las tasas de interés deberían empezar a bajar en Colombia.

Mientras que, del lado internacional, se sigue de cerca la postura de la FED y la posibilidad de ponerle freno al alza de tasas; al tiempo que China mantiene su proceso sostenido de normalización para el comercio internacional y lo que eso supone para el suministro de algunos insumos.