El inicio de la conversación se dio por la carta de varios congresistas estadounidenses en la que critican la gestión laboral de Colombia y los retrasos en algunos pactos establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países.

Ante ello, la ministra Alicia Arango respondió que su cartera sí gestionó avances en materia de garantías laborales, sindicalización, formalización, inspección y vigilancia y otras variables, medidas que, en septiembre, presentará ante el Congreso norteamericano.

“Sí hemos avanzado, seguramente no al 100 %, pero sí estamos haciendo un esfuerzo para cumplir con los requerimientos… Falta, pero sí es importante que Colombia sepa que se han hecho avances importantes”, explicó la funcionaria en la entrevista.

“Estamos planeando una visita al Congreso de Estados Unidos, pero primero teníamos que hablar con el Gobierno. En septiembre vamos a ir a responder cada inquietud que tengan, es nuestra obligación”, añadió.

A esas respuestas, el periodista Yamit Palacio, integrante de la mesa de trabajo en la emisora, le manifestó lo siguiente:

“Ministra, yo la escucho y me parece estar escuchando a los ministros del gobierno Santos, todos decían exactamente lo mismo: que sí han habido avances… Uno de tanto estar en los medios de comunicación escucha lo mismo”, comentó Palacio.

Comentario que a Arango no le gustó y sentenció: “¡No señor! ¿Lo mismo? Un momentico, a mí me da mucha pena con usted, pero no…”.

Para explicar su anotación, el comunicador dijo: “Los temas en la agenda internacional siguen siendo los mismos. Entonces, me pregunto: ¿o es que no sabemos contar los avances, o es que no ha habido tales avances?”.

Con mayor enojo, la ministra le contestó: “Pero déjame hablar… No señor, se equivoca. Primero que todo, si tú crees que tienes la respuesta correcta, no me han debido llamar; porque tienes al obligación de escuchar lo que te estoy diciendo”.

Sin embargo, Palacio le pidió a la funcionara que lo dejara terminar su pregunta: “Le estoy haciendo una pregunta y no la he terminado. Se la repito, con ese contexto, ¿o es que no sabemos contar los avances o no son significativos?”.

Finalmente, la ministra replicó que el Gobierno sí tiene avances en materia laboral frente a los convenios internacionales y que no pueden comparar su trabajo con el del gobierno pasado.

“El gobierno anterior no hizo lo de las multas, no creó un fondo especial de vigilancia y control, ni hizo lo de los inspectores, no negoció nunca el tema de la informalidad laboral. Entonces no se cuál es el afán de la cantaleta. ¡No es cierto! El Plan Nacional de Desarrollo (PND) no existía, me da mucha pena, me duele mucho que uno se quede con la terquedad de no querer escuchar… estás equivocado”, concluyó en la discusión.