En el documento, con fecha del 27 de junio, publicado por El Tiempo, los congresistas aseguran que hay un retroceso en la calidad del empleo y la protección a los sindicatos, compromisos que Colombia asumió en 2012, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre los dos países.

Incluso, en la carta, asegura el diario, los parlamentarios también le piden al presidente Donald Trump explicaciones por no tomar “medidas drásticas” para que Colombia “corrija las deficiencias”.

Además, los congresistas consideran que Colombia no hace cumplir leyes laborales, no facilita el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva y no garantiza la protección laboral, de acuerdo con el periódico.

“El Gobierno colombiano todavía no está completando inspecciones exhaustivas, emitiendo y recaudando multas por violaciones laborales, o realizando inspecciones de seguimiento para garantizar las correcciones, incluso en los sectores prioritarios”, dice la carta, según el medio.

Los estadounidenses aclaran que estas problemas que ellos ven vienen desde el 2017, cuando Juan Manuel Santos era el presidente, dice el diario. No obstante, consideran que Duque tampoco ha hecho lo suficiente para cambiar la situación.

Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró, de acuerdo con El Tiempo, que sí se están cumpliendo con los compromisos laborares, pero que aun así hubo una visita con miembros del gobierno estadounidense para evaluar ese tema.

“Se reunieron con centrales obreras, Fiscalía, Gobierno, empresa privada y sentimos que no habrá sanción porque se vieron los avances”, dijo la viceministra de Trabajo, Laura Valdivieso, citada por el periódico.

De igual manera, Valdivieso manifestó, según el rotativo, que asumieron la carta como una comunicación de política doméstica desde un partido que no está en el gobierno, por lo que esperan que no “trascienda hacía la política exterior”.