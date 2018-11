“Que el señor Gustavo Petro maneje su agenda. La agenda de los sindicatos la manejamos nosotros. Me parece un acto del peor oportunismo que el señor resulte convocando a los trabajadores”. Esas fueron las palabras de Gómez, que en entrevista a Blu Radio aseguró que el excandidato presidencial no es dirigente sindical y no tiene la autoridad de convocar a los trabajadores de todo el país.

Las declaraciones de Gómez se dieron luego de que Néstor Morales, director de Mañanas Blu, le preguntara si la marcha que convocó Petro el día de ayer en rechazo al IVA a la canasta familiar tenía que ver con la misma que promueven ellos, el sindicato de trabajadores.

“Señor Gómez, Gustavo Petro escribió en Twitter: Propongo a los obreros un cese de actividades general para el 28 de noviembre en rechazo al IVA . Y aquí veo que el 28 de noviembre efectivamente va haber movilizaciones. ¿Esto es Petro y los sindicatos?”, preguntó Morales.

El dirigente sindical, además de negar el cuestionamiento, explicó que estas decisiones no son políticas, sino que surgen a raíz de última reforma tributaria que está promoviendo el Gobierno.

De hecho, el presidente de la CGT calificó de ‘diabólica’ la Ley de Financiamiento que se está proponiendo, pues castiga, sin ninguna misericordia, a la clase media.

A continuación, el tuit en el que Petro convocó el cese de actividades: